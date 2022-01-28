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130cm「折疊人」頭朝地看不到天　他成功「被掰開」變178cm大叔

▲▼伍才林。（圖／翻攝自央視新聞）

▲伍才林。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇南京一名男子因脊柱畸形，整個人徬彿「被折疊」，頭只能望著地板，身高不足130公分，他近期接受手術，順利站了起來，身高恢復到178公分。

據《央視新聞》報導，伍才林是名「折疊人」，他從1歲開始患脊柱結核，因一直沒有治療，最終形成180度的角形脊椎後凸畸形，胸口幾乎貼著大腿，走路時眼睛只能看著地面。當時，海內外權威專家都認為難以治癒。

2008年，從美國深造回國的醫師梁益建被派到四川鹽源縣瀘沽湖地區，期間遇到了伍才林。他進行一番仔細檢查後，告訴伍才林「我可以做手術讓你站起來」，並於同年5月，與醫院一起幫忙籌足了手術費。

梁益建制定了細緻的治療方案，手術也順利實施。伍才林康復後的身高達到178公分，他也終於可以抬頭看到天空了，整個人就像「被掰開」。為了記住生命中的這個重大轉折，伍才林改名為「伍才立」。

▲▼伍才林。（圖／翻攝自央視新聞）

▲伍才林。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼伍才林。（圖／翻攝自央視新聞）

▲伍才林在做復健。（圖／翻攝自央視新聞）

截至目前，梁益建和團隊共治癒極重度患者1500多例，他被病人親切地稱為「梁爸爸」。他受訪時表示，「我們基本上打破了脊柱矯形的所有禁區。這個過程很艱難，我們走的是一條沒人走過的路。」

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