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【廣編】找到幸福的關鍵思維　找到屬於自己的幸福

▲▼朱建平,關鍵思維,幸福。（圖／朱建平提供）

▲生涯教練朱建平協助你拆解幸福的方程式。

圖、文／朱建平提供

如果人生像蓋一棟自己未來的房子，你想怎麼建造？不管是誰，在開始建造前都需要先畫一張建築的藍圖，標明建造的方向、施工的重點，而後才能打下地基架設鷹架與設計裝潢。

真實人生遠比蓋房子要複雜、不可控得多，我們往往很難清楚說出自己的人生方向，想做什麼、要怎麼去做，現實環境也常讓人感到沮喪無力看不見希望。別灰心！讓幸福工程顧問，最專業的生涯教練朱建平來協助你拆解幸福的方程式，點明使人生幸福而有意義的關鍵思維，幫助你重新建構、描繪人生的幸福藍圖，找到最適合自己的生涯成長方向，透過各樣工具及心理學知識重新認識自己，發掘你能給這個世界的獨特貢獻，操練在各色職場皆能暢行無阻的職涯軟實力，配備在各種關係中皆能愛人和被愛的幸福力。

你將發現「幸福」不再是一個空泛的願望，而是現實人生中能一步步穩當建造的房屋！本書配備實作練習、小組問題討論、如何從三個圓圈找到人生願景、成功職涯關鍵4Q、快樂方程式；適合想探索職涯方向的年輕人、生涯轉換中的青壯年、中高齡，及想助人的族群、想找到人生幸福關鍵等對象。線上訂購：https://shop.campus.org.tw/ProductDetails.aspx?productID=000583480

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關鍵字：

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