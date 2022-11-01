半座山跑到高速公路　12年前「國3走山奪4命」！禮儀師：慘字形容

▲今日國1汐止交流道走山。（圖／記者張君豪翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（1）日上午，國道1號南向10.1公里處驚傳走山消息，可見告示牌被沖毀、車道也被淹沒，現場怵目驚心。對此，有網友猛然回想12年前，國3南下3.1公里處也發生嚴重走山意外，奪走4條寶貴人命，是國道有史以來最嚴重的山崩事故。

受到颱風外圍環流影響，連日下雨疑造成土石鬆軟，稍早國道1號南向10.1公里處發生邊坡坍方，大量土石傾瀉而下，目前汐止交流道完全封閉，國道路肩、外側1線道封閉，僅剩國道內側1線道可通車。

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消息曝光後，PTT網友紛紛嚇壞直呼，「好恐怖」、「這很嚴重欸，國道不是有坍方偵測器」、「我很常走這條路欸，怕」、「最近雨下的靠X大真的要小心」、「最近雨下很多有夠恐怖」、「照片看起來應該沒有車子被壓住，幸好」。

不少人更想起12年前，國道走山的悲劇，「上次走山的也是這裡嗎」、「怕爆...想到十年前的國道三號走山」、「上次是國道三號3公里」、「希望沒事，不知規模多大，上次那個超大」、「怕...又走山了」、「上次埋了三台車那才嚴重」。

▲邊坡土石坍落。（圖／記者張君豪翻攝）



回顧2010年當年，國道發生有史以來最嚴重的走山意外，4月25日無風無雨也沒地震，豈料下午2時30分左右，國3南下3.1公里處，基隆巿七堵區瑪東山區旁無預警崩塌，彷彿是半座山被移到高速公路上，高度達到了10幾層樓之高，4條人命也被壓在土石堆下。

救援行動長達139小時，搜救人員漏夜開挖搶救，陸續尋獲3車體，以及4名罹難者。由於車體變形嚴重，據《自由時報》報導，國寶禮儀師洪允詞透露，家屬認屍時，只能用慘字來形容，其中一對情侶遺體和著泥土、骨頭破碎，難以辨識身分。

而另兩位罹難者卡在車內，兩車殘骸擠成一團，據悉，罹難者都有顱內、胸內出血和頭骨破裂現象致休克死亡。目前國道三號南下3.1公里處有設置紀念碑，如今再傳走山意外，也讓國道地質問題引發各界擔憂。