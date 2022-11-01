賽夏族矮靈祭11／4日舉行3天　警方公布接駁車及交通管制規畫

▲巴斯達隘祭典期間，主辦單位及南庄鄉公所、警方規劃接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。（圖／頭份警分局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

111年苗栗南庄賽夏族巴斯達隘祭典（俗稱矮靈祭），將於4至6日在南庄鄉東河村向天湖舉行，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間進行規畫，希望祭典活動順利展開，展現賽夏文化特色。

2年一度的巴斯達隘祭典聞名全國，除南庄鄉、獅潭鄉及新竹縣五峰鄉之賽夏族人參與外，歷年祭典皆吸引各地觀光客前往參與，為方便遊客上山，主辦單位將辦理收費接駁專車，設有嗓心樂目(南庄遊客中心旁)、櫸木餐廳前及向天湖牌樓3個固定點接駁站提供遊客搭乘，苗栗客運每日也有3班次接駁車可搭乘。

南庄鄉公所提供南庄地區停車場計1012位，東河地區停車場計350位，共計可停放約1,362部小客車，另向天湖停車場（約800個小客車位）只開放當地族人及貴賓使用，外來遊客無通行證者，須搭乘接駁專車或公車前往。

活動期間頭份分局將於於中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施24小時交通管制，並於苗21線、向天湖環湖道路、東河村外環道至向天湖停車場，實施24小時機動巡邏；另於中加拉灣及會場臨時指揮所設置警察服務站，以提供民眾相關諮詢及服務。

頭份警分局表示，祭典期間廣場前嚴禁設攤，將列為取締管制重點；另針對活動周邊道路違規停車、併排停車、佔用車道等情形亦列為執勤重點。

▲▼巴斯達隘祭典期間，主辦單位及南庄鄉公所、警方規劃接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。（圖／頭份警分局提供）