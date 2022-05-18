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四期教育成佛有你／急診室那一夜　我與佛陀的平行宇宙

文／曹文坪

▲▼靈鷲山四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2022靈鷲山四期教育「成佛有你」全球徵文作品欣賞　

「佛陀的修行」金獎曹文坪　作品：從長夜中睜開雙眼

一段急促驚恐的救護車鳴笛聲由遠而近，劃破原本萬籟俱寂的深夜，然後再由近而遠，馳騁於昏暗漆黑的街道上，擾人清夢，但誰知車上承載著淚眼的呼喚，直奔暗黑盡頭那處永晝光亮的急診室。

前來迎接的，是眼神疲憊卻堅毅的醫護人員，帶著專業的口吻與神情，將母親推入急救室內，將我留在原地，望著他們離去的背影，但那顆被提起的心，也隨之而去。

多少年了？多少個這樣的夜晚？已算計不清。一個人孤零零地坐在候診區的冰冷塑膠座椅上，拿起電話，逐一通知著家人，然後用壓抑著的情緒，安撫著大家，說完「有事再告訴大家」後，輕輕掛上電話，無力地抬起頭望向希望。

時間在緊張中殘酷地流逝，再也坐不住的心，將我拉到門外去大口呼吸，此時緩緩抬起頭，漆黑的無雲夜空中，竟有為數不少的星星，依舊璀璨地閃耀著。

那些距離我們幾百萬光年之遙的土地，眼中所見早已成為過去式，甚至早已消失殆盡也未曾可知。

『如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。何以故？若世界實有者，即是一合相；如來說一合相，則非一合相，是名一合相。』

此時腦中閃過金剛經，想起2500年前的世尊，早就為人生的苦與痛，留下究竟的答案。

當時，那位名喚悉達多的年輕人，為了尋找生命的答案而離家出走，也是在這樣的深夜？在滿天星空的看顧下？帶著悸動不安的心情嗎？

他因為看見了老、病、死的苦痛，深知自己與所愛的人都將面對這樣的過程，因為不忍的念頭興起，便決定出去尋找答案。

我望向急診室內，醫護人員依舊快速地在各房室中穿梭。而眾生，而我，還在無明生死苦海中流轉。

世尊找到的答案究竟是甚麼？我們也能找到嗎？

那個深夜，他首先選擇斷除世間的繫絆，無論親情、友情或愛情，還有物質的享樂與名利誘惑，光是這一步，就非常人能夠做到，足以證明他那破釜沉舟的決心。

接著，他展開了長達六年的苦行；這期間，他嚐試了各種方法，鍛鍊身心靈各個面向，期待透由降低心中的各種欲望，來找到解脫之道。

將苦究竟到底，就能超越苦嗎？

母親身體的病苦早已超過十數年，而我心中的焦慮也因此不斷積累著，我們彼此交互影響著，這份苦，已無法言喻。

我們從中學習到什麼？又瞭解了什麼？

悉達多在六年苦行後的某天，終於不支倒地，所幸在一名牧羊女的幫助下，甦醒過來。他才發現，這種究極的行苦方式，是無法找到答案的。

他自此轉念，重新整理自己，然後走到菩提樹下，許下『我道不成，要終不起』的誓願，開始進階版的修行。

那麼，前六年的苦行苦修值得嗎？
又，如無前六年的苦行之因，會否能種下後續開悟的果？

母親這十幾年的病苦，是否也算是種示現？而我們彼此是否都有體悟了甚麼？有種下我們未來離苦的因嗎？這些苦，能讓我們找到答案嗎？

悉達多找到了進階版的修行之道。
母親和我呢？我們該何去何從？

悉達多端坐在菩提樹下。
我在急診室外來回踱步。

同一片星空照著同一片大地，2500年的時光流逝，若從百萬光年距離之外遙望，也不過一瞬吧。

在黎明破曉之際，星空中劃過一道流星，悉達多緩緩睜開雙眼，說出證悟後的第一句話：『奇哉奇哉，一切眾生皆有如來智慧德相，只因妄想執著，而不能證得，若離妄想執著，則無師智，自然智，一切智現前，與佛無異無別。』

一位醫護人員大聲喚我，我終於可以進入急診室內再見母親。我站在病床旁，看著虛弱的母親，輕聲呼喚著母親，她緩緩睜開眼，口中喃喃自語。

我屈身向前傾聽，聽見母親口中念誦著：「南無阿彌陀佛！南無阿彌陀佛！」

我看著母親，露出微笑，輕聲地對母親說：「沒事了，沒事了！等下就能回家了。」

儘管此時的我們尚且忘想執著，無法獲得一切智，但是，感謝世尊的慈悲，為我們指引了方向，也提供我們修行之道，從他的生命故事，以及後來的諸多開示，彷彿黑暗中的明燈，照亮著我們前進的方向，讓我們減少了不安，多了踏實的信念，無論前方縱有再多艱難挑戰，或許還會痛，或許也有淚，但能與佛同行，無懼無畏。

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▲▼靈鷲山四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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