黃珊珊已領先？　吳思瑤分析1關鍵：最強的是陳時中

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲談到台北市長選情，稱其所領軍的民眾黨所支持的無黨籍候選人黃珊珊目前領先民進黨的陳時中，並酸綠營派系內鬥，新潮流現在每個都作壁上觀。對此，陳時中競選總部總幹事吳思瑤回擊，這場選舉到現在，最強的人是陳時中，因為他受到各方夾擊，也強調民進黨團結一心，要讓台北市恢復光榮。

柯文哲接受《鏡周刊》專訪時說，民進黨前期不敢打黃珊珊，最近因為黃珊珊已領先陳時中，所以才開始打。對於陳時中的選情，柯文哲說，他相信新潮流現在每個都作壁上觀，「小英自己提名的自己收拾，小英一人扛」。

陳時中競總「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會上，吳思瑤回應，除了黃珊珊，國民黨的蔣萬安也是參選第一天就無所不用其極的全力打陳時中，如今柯文哲也加入戰局，還有龐大的側翼，跟前高雄市長韓國瑜，代表最有競爭力、最強的人是陳時中，聲量也最高，因為許多國民黨台北市議員都不用監督市政，每天只要蹭陳時中就有版面。

吳思瑤也批評，柯文哲最喜歡在民進黨派系上作文章，但最會搞政治玩弄的就是柯文哲，他可以為了選舉跟黑道做朋友，至於他說新潮流作壁上觀，但今天現場就有新潮流的人， 民進黨是團結且不分派系的。