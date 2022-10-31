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撤離澳門賭場原因曝　竹聯、四海、天道盟搶攻越南賭場

太陽城集團創辦人周焯華去年遭澳門警方拘捕，震撼兩岸三地。（翻攝太陽城集團臉書）

▲太陽城集團創辦人周焯華去年遭澳門警方拘捕，震撼兩岸三地。

圖文／鏡週刊

全球最大賭場澳門，接連受到疫情影響和中國限縮政策打壓，加上澳門最大的中介集團太陽城集團「洗米華」周焯華在澳門被警方拘留、賭場貴賓廳相繼歇業，澳門博彩事業不再風光！本刊調查，自稱與綠高層關係佳的一個大家族，帶著一批具幫派色彩的博弈股東已經撤離澳門，轉進越南峴港、濠莊高檔賭場，另起爐灶。

知情人士告訴本刊，台灣不論是本省的天道盟，或者是外省掛的竹聯幫、四海幫，均已派出重要幹部在越南賭場周邊設立辦公室，同時也與台灣旅遊業者合作，用不同澳門賭場經營模式，要在越南打造最富裕的博弈天堂。

知情人士表示，澳門是不能再待了，政治因素未來將會凌駕在商業利益之上，因此，除前進越南賭場外，另有幫派到泰國超前部署，因泰國政府為吸引更多外國觀光客、促進當地經濟發展，傳將在今年12月底前，要核准合法賭博，芭達雅可能是中選地點，故台灣各幫派已經派人前去踩點，並設置辦事處，以利台泰兩地合作。

本刊調查，越南目前頭頓市的濠莊（Grand Ho Tram Strip）、峴港的皇冠國際及會安南岸等飯店，因越南胡志明市人民委員會建議，允許在五星級酒店內開設賭場，並容許當地人入場博彩，作為改善夜生活一系列措施的一部分，有關提案已送交當地市議會。

一名幫派老大表示，近年越南下龍珠、老街市、芒街市等地也有一些較小型賭場，主要是以俱樂部的形式經營，而南部富國島的Corona渡假村也有相當規模。除Corona渡假村及太陽集團仍在建設的Van Don渡假村外，越南大多數渡假村，都只限外國人進入。

幫派老大指出，太陽集團的太陽世界巴納山莊，及VInPeaRl在芽莊珍珠島（Hon Tre）的新項目，在原計劃中獲得批准。知情人士表示，台灣一個親綠家族，原本就有投資海外觀光、博弈事業，因為澳門未來將受到政治因素影響，所以，帶著原本具有幫派色彩的股東一起前進越南賭場，他們看好越南博彩事業，將成為下一個博弈天堂。

本刊調查，台灣幫派早期除在澳門賭場部署最強人力，及投入龐大金流外，在新加坡開放合法賭博後，四海、竹聯及天道盟部分人員也到新加坡駐點，馬來西亞、韓國、菲律賓等也有投資賭場生意，多方經營，力保海外賭場金脈！


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