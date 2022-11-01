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網友教戰雙11攻略「看到優惠就快搶」必買品殺4折　整年極淨生活就買這一波

▲▼雙11,寶僑家品,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊,蘭諾衣物芳香豆,風倍清除菌消臭織物噴霧,風倍清浴廁用。（圖／資料照）

▲生活用品天天消耗，每個月補貨的金額累積起來相當可觀，絕對要趁雙11優惠狂砍時一次買滿一年份，才能真正「省荷包」。

消費中心／綜合報導

一年一度的momo購物盛典又要來了，累積一整年的慾望清單就是在等雙11下殺一次入手，每年都有網友瘋傳搶購懶人包，而今年民生開銷大漲荷包大喊吃不消，天天用的生活用品，絕對要趁雙11優惠狂砍一次買滿一年份，還有專人送到家，省時省力賺回饋，成為雙11最大贏家！https://lihi1.com/MudGS

網友推薦雙11必買清單中，樣樣都是討論熱度沒退過的超熱銷爆品，品牌主打連續多年在日本銷售NO.1的神級好物也下殺飆低，不只便宜而且超好用，一整年的輕鬆生活就靠這一波！包含ARIEL洗衣膠囊、蘭諾衣物芳香豆、風倍清織物消臭噴霧、風倍清浴廁防臭劑⋯⋯等，每年都是網友搶購囤貨的重點，momo購物網祭雙11限定優惠、全部4折起力抗通膨！指定商品滿$1,199現折$150、刷mo卡還加碼回饋10% mo幣，網友紛紛豪補一年份，大呼不買後悔、今年絕對不能再錯過。

日本爆賣、主婦掃貨款ARIEL洗衣膠囊　一顆$6就能洗整桶、加碼再送蘭諾抗菌芳香豆！

▲▼雙11,寶僑家品,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊,蘭諾衣物芳香豆,風倍清除菌消臭織物噴霧,風倍清浴廁用。（圖／資料照）

▲ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊期間限定112顆只要$699起，加上mo卡回饋，換算起來一顆不到$6，再送價值$117的蘭諾抗菌芳香豆三包。

每年雙11都站上momo人氣榜的ARIEL洗衣膠囊，超強洗淨力和便利性讓人一再回購，就有網友表示「醬汁污漬就算放過夜也洗超乾淨」而且只要一顆丟進去，髒衣瞬間極淨不再費心費力，方便又輕鬆。雙11活動期間，2袋56顆裝的ARIEL洗衣膠囊只要$699起（原價$1,577），加上mo卡回饋，換算起來一顆不到$6，就能把整桶衣服洗到超乾淨，期間限定再送3包全新上市的蘭諾衣物抗菌芳香豆（市價$117），超划算的嘗鮮機會，已掀起網上互相推坑。

女神Hebe田馥甄御用款！逢低入手日本蘭諾衣物芳香豆　也能自帶女神香！

▲▼雙11,寶僑家品,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊,蘭諾衣物芳香豆,風倍清除菌消臭織物噴霧,風倍清浴廁用。（圖／資料照）

▲蘭諾衣物芳香豆6包補充包，只要$849。

洗衣服不只要洗乾淨、還要洗得香噴噴！連女神Hebe田馥甄都愛不釋手、日本熱賣的蘭諾衣物芳香豆，在洗衣服的時候加入一起洗，就能讓衣服持香12週，「香水掉了衣服都還很香，聞到覺得幸福感滿滿」、「真的超便宜就能跟Hebe散發同樣香味～」現在買蘭諾衣物芳香豆6包補充包只要$849，5種味道還能隨心組合，包含晨曦玫瑰、甜花石榴香、清晨草木、甜柔麝香和青檸紫羅蘭，隨心情變換今日香氣，趁這一波囤貨超划算。

入冬必備！風倍清除菌消臭織物噴霧一瓶不到$100　超高CP值大衣、地毯都能用 

▲▼雙11,寶僑家品,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊,蘭諾衣物芳香豆,風倍清除菌消臭織物噴霧,風倍清浴廁用。（圖／資料照）

▲冬天必入手的除臭神器，大衣沾到火鍋味也有解，任選5罐只要$499。

被網友大讚消臭聖品的風倍清除菌消臭織物噴霧，也是每次雙11必搶重點。即將入冬的大衣、毛衣，或是家中難洗的地毯、沙發等大型織物，只要使用風倍清除菌消臭噴霧，就能深入纖維、強力消臭，省去拆洗的麻煩，網友指出「吃完火鍋絕對用風倍清從頭噴到腳，在家打掃也能噴沙發，一瓶多用超划算」據產品包裝上說明，可達到99.9%除菌、24小時抗菌效果，布織品上的異味細菌問題輕鬆解決、一噴清新。雙11限定優惠5罐只要$499（原價$985），還有高效除菌、綠茶清香、寶寶無香、無香酒精＋等4款可任選，等於單瓶不到$100！

一顆就能清新45天！風倍清浴廁用抗菌防臭劑　一天不到$3再也不用反覆刷廁所！

▲▼雙11,寶僑家品,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊,蘭諾衣物芳香豆,風倍清除菌消臭織物噴霧,風倍清浴廁用。（圖／資料照）

▲風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑6顆組只要$649起。

最後還有號稱浴廁清新神隊友的風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑，小小一顆放在廁所就能持續清新45天，品牌表示還能達到24小時抗菌、防臭的效果，找不到源頭的尿味、霉臭都有解，做家事變得更輕鬆，網友真心感嘆「臭味真的消失、我再也不用反覆刷廁所了！」現在6顆組只要$649起（原價$799），等於每天不到$3就能享受浴廁清新感，超划算優惠讓網友手刀下單還揪親友一起撿便宜。

▲▼雙11,寶僑家品,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊,蘭諾衣物芳香豆,風倍清除菌消臭織物噴霧,風倍清浴廁用。（圖／資料照）

▲既然要買，一次就要買齊整年份才划算。

雙11購物盛典就是要先做好功課，才能買得便宜、買得聰明！生活必需品看似便宜但經常補貨開銷大，ARIEL／蘭諾／風倍清通通下殺4折起，堪稱全年最低價，且指定品項買$1,199折$150，刷momo卡回饋10% mo幣、等於再享9折優惠，既然要買，一次就要買齊整年份才划算，現在就搭上雙11購物列車一起聰明買。

最終售價及優惠由通路自行決定，故實際售價及時間以通路公告為準。

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