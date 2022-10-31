無良閨蜜現身！代繳保費詐仔仔嬌妻3447萬　出庭喊：沒騙那麼多

▲保險經紀人馮瑤華（左）詐騙藝人「仔仔」周渝民（右）夫妻3447萬餘元保費。（圖／記者劉昌松翻攝、記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人「仔仔」周渝民的嬌妻喻虹淵2018年聽從閨蜜馮瑤華推薦，購買6年期儲蓄型保險共4500萬元，並將末5期保費共3447萬餘元交給對方代繳，不料全遭馮女私吞，怒告馮女涉嫌詐欺，台北地院今開庭，馮女堅稱僅代收4期且其中2期用於繳保費，並宣稱雙方有歧見所以至今沒談和解，馮女還聲請傳喚喻虹淵對質，法官諭知候核辦，另行通知開庭。

馮瑤華今出庭身穿大衣，戴口罩帽子把自己包緊緊，用細如蚊蚋的聲音、顫抖地告訴法官請律師代為回答訊問。律師主張檢方雖起訴馮女涉嫌詐領5期保費，但馮女實際僅收4期，且其中2期雖然挪用、事後仍用於繳納喻女保費，不應列入犯罪所得。

▲保險經紀人馮瑤華（右）涉詐閨蜜藝人喻虹淵3447萬餘元保費，和律師到台北地院出庭後快步離開。（圖／記者黃哲民攝）

法官直接問馮瑤華至少承認詐領2期，有沒有針對這2期的行為跟被害人協商，律師表示因為詐領次數跟金額與被害人有歧見，所以案發至今都沒談和解，加上第一步就有難題，所以完全沒聯絡。

周渝民夫妻今沒出庭，馮瑤華透過律師聲請傳喚喻虹淵出庭對質，公訴檢察官沒有反對，法官諭知候核辦，另行通知開庭。

現年55歲的馮女擔任保險經紀人，原本和喻虹淵感情很好。檢方起訴指稱，2018年間，馮女以保險經紀公司名義，遊說喻女購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，總額4500萬元，分6期每期繳納684萬餘元，喻女相信馮女的專業，簽約購買並設定個人帳戶自動轉帳繳納，第1期保費準時入帳。

但馮女因本身缺錢周轉，竟涉嫌動腦筋將閨蜜當成ATM應急，她跟喻女謊稱轉帳保費過高，可能會引起注意被查稅或被懷疑涉嫌洗錢，建議喻女改用現金繳費，且可以把錢交過她代為繳納，喻女沒想到閨蜜會設局，第2期跟第3期保費直接用現金交給馮女。

2021年要繳第4期保費前，馮瑤華涉謊稱預繳後續保費有優惠，取信喻虹淵一次拿到3期保費，結果同年9月間，喻女接到遠雄人壽催繳保費，一查才知道遭馮女挪用、已經要不回來，憤而提告。周渝民夫妻另提附帶民事訴訟，要求馮女和保險經紀公司連帶賠償，保險經紀公司公開聲明馮女並非他們的業務員。