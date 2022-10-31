蘇花路廊台9線119.4K坍方交通阻斷　今14:30單線雙向搶通

▲蘇花路廊台9線119.4K坍方交通阻斷，坍落之樹木倒壓停在路側警戒之LED車（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男／宜蘭報導

蘇花路廊台9線119.4K(東澳至南澳共線路段），今（31）日 上午10時35分，因大雨發生上邊坡坍方道路阻斷，經搶修，已於下午2時搶通單線，為避免土石坍滑於路面，現場構築土堤，後於下午2時30分採單線雙向警戒通行。另，今日上午約10時公路單位巡查發現台9線119.4K有零星落石，隨即出動廠商警戒人員及LED車至現場清理，因該邊坡持續落石，故暫停清理作業，管制車輛警戒通行，後續該邊坡發生較大規模坍方，坍落之樹木倒壓停在路側之LED車，所幸無人員受傷。

▲蘇花路廊台9線119.4K(坍方交通阻斷，於今14：30單線雙向搶通。（圖／記者游芳男翻攝）

公路總局表示，受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，蘇花路廊今（31）日 上午10時35分於台9線119.4K(東澳至南澳共線路段）發生上邊坡坍方道路阻斷，經南澳工務段搶修團隊積極搶修，已於下午2時搶通單線，為避免土石坍滑於路面，現場構築土堤，於下午2時30分採單線雙向警戒通行。

搶修團隊協同東澳派出所及南澳派出所警力，同步於搶修初期即進行勸離現場人車，並於10時50分封閉東澳端南下線及封閉南澳端北上線，只出不進。為避免大量車流湧入蘇花路廊，於11時50分封閉蘇澳端南下線及封閉崇德端北上線，於下午2時搶通後，蘇花路廊同步開放恢復正常通車。