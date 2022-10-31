柳林瑋入監時間再延期　「強吻女粉」改11／17赴宜蘭地檢報到

▲柳林瑋因猥褻案被判刑確定，將於11月到宜蘭地檢署發監執行。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾參與太陽花學運的醫師柳林瑋，因利用與仰慕他的女大生同車機會，先以創辦網站壓力大，請女大生抱抱、安慰他，再趁機把女大生的頭轉過來，強吻嘴唇5、6秒，高院依強制猥褻判刑8月，經上訴三審遭駁回確定後，台北地檢署囑託柳林瑋戶籍所在的宜蘭地檢署執行，宜檢原定今天傳喚他到案，但他因身體不適請假，檢察官改傳他11月17日報到發監。

柳林瑋是網媒「沃草」創辦人，因在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟，以及參與太陽花學運而成名，他在2015年間的1場演講中，認識了本案休學中的女大生，2人相互加為臉書好友，2017年4月15日，柳林瑋藉口成立臉書粉專「美的好朋友」，需要委託被害人整理化妝品成分工作為由邀約見面。

隔天柳林瑋載著被害人到台北建國中學校園散步閒聊，不久遇雨返回車內，柳林瑋藉詞經營網路平台精神緊張、備感壓力，要求被害人給予擁抱支持，被害人勉強照做，就在2人頭部互靠肩膀時，柳林瑋突然強行扭動被害人頭部，藉此強吻得逞。

事後被害人在網路上發表文章「這是一場華麗優雅的誘騙」，詳述遭仰慕對象侵犯的過程，網友紛紛開始猜測、影射加害者身分，柳林瑋因此控告被害人涉嫌妨害名譽，被害人為了證明清白，從回文網友中，找出另2名受害人分別作證，因為到柳林瑋家中幫忙打掃等時機遭猥褻。

台北地檢署2019年間以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋，一審將柳判刑1年6月，高院認定其中2名受害人證詞不足以認定柳犯罪，僅將柳欺侮女大生的部分判刑8月，上訴最高法院駁回確定，台北地檢署原要傳喚柳林瑋到案，柳聲請到戶籍所在的宜蘭地檢署發監執行，宜檢通知他10月31日到案，但柳又請假，改訂11月17日報到發監。