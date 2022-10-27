夜店殺警案「啟動防逃」落幕　最後1批9被告全數報到入監執行

▲夜店殺警案禍首曾威豪已被判刑定讞入獄。（資料照片／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2014年震驚社會的台北市信義區夜店殺警案，檢察官陸續起訴72名被告，其中大部分都已被依傷害致死等罪判刑入監或易科罰金，引發圍毆衝突的燈飾小開曾威豪和妻子劉芯彤等9人涉案部分，本月初被最高法院駁回上訴定讞，曾、劉等人已從台北地檢署發監執行，最後1名定讞被告劉瀚陽則於24日向宜蘭地檢署報到發監。

曾威豪2014年月13日凌晨，和當時未婚的女友劉芯在台北市SPARK夜店消費時，因喝醉酒踉蹌，與安管人員發生衝突後，透過蕭叡鴻在LINE群組「中山好青年」或電話聯絡等方式，糾集70多人，在13日深夜，分別到大佳河濱公園，或直接前往夜店大樓會合。

14日凌晨1點多，曾威豪、劉芯彤、蕭叡鴻等人就在夜店大廳櫃台嗆聲，要求找前1天給曾威豪難看的安管出來，雙方因此爆發2次衝突，期間劉芯彤曾指著1名安管說：「你昨晚也在，為什麼說你不在」，幾分鐘後，休假中的信義分局偵查佐薛貞國得到消息，前往現場了解狀況，薛暴怒：「在我管區鬧什麼」、「衝三小」，並朝曾威豪方向起腳，曾則做出揮手動作，引爆第3波衝突，現場60多人分別徒手，或拿起棍、棒、紅龍柱猛打，薛警遭圍毆倒地不起，眾人才散去。

▲劉芯彤嫁給曾威豪後育有3名子女，也因案件定讞被上銬入獄。（資料照／記者劉昌松攝）

薛貞國因頭部粉碎性骨折等嚴重，送醫後仍傷勢不治，警方專案小組，將曾威豪、劉芯彤等人逮捕後，由檢察官依殺人等罪陸續起訴72人，另移送4名少年由法官裁定保護管束後，除1人因死亡公訴不受理外，包括稱為殺警案總司令的主嫌蕭叡鴻等，大部分被告先前已判刑定讞入監或易科罰金。

曾威豪、劉芯彤等9名被告，仍因堅稱不知受害人是警察，以及在場並未動手等理由上訴，經高院更一審判處曾、劉各徒刑8年，另外葉品成10年6月、王思凱10年、樊豪7年6月、張繼誠7年6月、劉瀚陽7年2月、王俊傑7年2月、張昱謙7年，最高法院2022年10月5日駁回上訴確定，並通知檢方啟動防逃機制，其中曾、劉等8人由北檢自行執行，最後1名發監的共犯劉瀚陽則是囑託宜蘭地檢署傳喚報到發監。