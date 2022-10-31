LIVE／台灣脫離BA.5疫情高原期　王必勝最新說明

生活中心／綜合報導

新冠本土病例連續4天低於4萬例，中央流行疫情指揮中心表示，新增確診連續3周下降，本土BA.5疫情已脫離高原期，預測本周降幅約在10％左右。衛福部長薛瑞元昨（30）說，本周將討論縮短確診隔離至5天；此外，在野黨猛攻確診者因隔離無法投票，也有不少專家建議可在有保護措施下開放感染者外出行使公民權，指揮中心是否有相關討論、最新疫情變化等，下午記者會由指揮官王必勝親自說明。

行政院長蘇貞昌今（31）於擴大防疫會報上指出，國內疫情朝向明朗方向發展，在開放各項管制措施後，持續有外籍人士來台觀光，請交通部訂出辦法導引國內特色景點發展與宣傳，恢復台灣觀光榮景。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，上周下降15％，北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病傳播風險將逐漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，佔比約77.1%，且持續變異，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變與流行；國內疫情全國新增病例數呈下降趨勢，已過高峰，10月24日至30日較前一周下降9.8%。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝主持今日疫情記者會。（圖／指揮中心提供）



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