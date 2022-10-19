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「內用外送均一價」遭公平會罰200萬　foodpanda抗罰強調沒壟斷

▲▼foodpanda「加收平台費」引發風波。（圖／記者黃克翔攝）

▲富胖達經營的foodpanda平台要求合作餐廳「內用外送均一價」，被公平交易委員會認定構成不當限制，開罰200萬元。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

外送業者foodpanda富胖達前年要求合作店家「內用外送均一價格」，且不得拒絕顧客「外帶自取」，被公平交易委員會認定構成不當限制與妨礙競爭、開罰200萬元並令其停止違法行為，富胖達向台北高等行政法院提告抗罰，今出庭主張沒限制餐廳選擇其他合作平台，均一價措施是創造消費者與餐廳雙贏，毫無壟斷市場、限制競爭之虞，法官諭知今年12月21日再開庭。

事實上，公平交易委員會委員洪財隆也不認同本件開罰，並少見提出不同意見書，直指本案「是一個認事用法皆大有疑問的不當決定」、「處分理由既缺乏學理根據，更無具體資料佐證，充滿臆測語言」、「在論證和事證方面，皆異常薄弱」、「本處分忽略平台經濟特色，以及面對新興商業模式的執法態度不夠謙卑」，洪財隆更批「如果這種執法方式不做調整，對台灣的競爭環境會是傷害」。

富胖達委任律師今出庭主張，各平台商業模式各有不同、各有客群，市場競爭激烈，foodpanda平台無法限制餐廳的選擇權，對於願意維持「均一價」餐廳，會提供較低抽成優惠，讓消費者點餐享受較低價格，如此消費數量會增加，合作餐廳也會獲得訂單及品牌知名度提升等利益，使消費者與餐廳共同得利，沒有任何不當限制或妨礙競爭之虞。

富胖達經營的foodpanda外送平台，前年（2020年）於國內餐飲業者受新冠疫情衝擊之際，要求合作餐廳在foodpanda刊登的外送餐點價格，應與店面內用價一致，且不得拒絕在foodpanda下單的消費者「外帶自取」。

此舉引起公平會注意，去年（2021年）歷經3次審議，認定富胖達對於合作餐廳構成不當限制，使餐廳業者無法將成本反映在售價上，形同強迫內用顧客與外送訂餐顧客共同分攤平台抽成，且間接確保其他外送平台的點餐價格不會低於foodpanda，藉此妨礙其他外送平台和foodpanda競爭。

公平會並認定富胖達強制合作餐廳開放顧客「外帶自取」，將導致內用顧客流失到外送平台訂餐，使合作餐廳必須與foodpanda平台上的「自己」競爭，富胖達並將收取的抽成以「自取79折」方式補貼消費者，促使消費者更願意利用foodpanda的「外帶自取」方式，富胖達不但因此獲取更多抽成，也更有定價能力。

公平會以富胖達本件行為構成《公平交易法》第20條第5款「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」，且有限制競爭之虞等事由，處以200萬元罰鍰並命令停止違法行為，這是公平會對國內外送平台業者首度開鍘案例。

富胖達不服，認為「內用外送均一價」是著眼於提供消費者更好的服務，創造消費者與餐廳雙贏局面，而且不等於將外送平台的抽佣成本，轉嫁給內用消費者共同分攤，因為內用消費者接受店員服務，如同外送消費者需要外送員送餐，各自有人力成本。

其次，公平會對foodpanda的6萬多家合作餐廳，2度發出共224份問卷，回收共64份，僅佔全體合作餐廳約0.1%，且從沒調查消費者對於「內用外送均一價」的看法，公平會卻將代表性明顯不足的店家問卷意見納入開罰事由，正當性受到質疑。

富胖達強調沒有聯合同業強迫合作餐廳採取「均一價」措施，也沒禁止餐廳改找其他外送平台合作，富胖達根本沒有壟斷市場、妨害同業競爭、扼殺合作餐廳選擇空間的能力與企圖，因此向台北高等行政法院提告，要求撤銷公平會本件處罰。

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