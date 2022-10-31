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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／備戰辯論白天閉關、晚上開講　綠要催化「為陳時中戰鬥的理由」

▲▼陳時中出席李建昌競總成立大會。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中本周六將參與首場電視辯論會，周間減少公開行程。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數26天，為備戰本周六（5日）電視辯論會，民進黨台北市長候選人陳時中本周白天減少公開行程，但仍有已排定的晚間廟口開講活動。輔選要角表示，本周要讓陳有更多時間專心準備辯論，此外，根據民調顯示，北都選舉仍在「纏鬥」階段，陳與對手差距約僅3至4個百分點，在選舉最後階段，除了強力動員「鐵粉」催票，透過廟口開講及造勢活動催化「為陳時中戰鬥的理由」，另也要透過政策牌爭取中間選民支持，力圖衝破40％勝選門檻。

一名擁有多次操盤經驗的人士分析，儘管大家都說今年選情冷，不過，隨著投票日接近，一定會越來越熱，11月即將進入真正的熱戰期，尤其在本周辯論會之後將是「熱戰」的開始；綠營黨政人士也說，陳時中的競選節奏循序進行，本周除了辯論會、廟口開講等活動，11月5日晚間將舉行雙北凱道造勢晚會，主題訂為「1105為台灣鼓舞」，屆時身兼民進黨主席的總統蔡英文、陳時中、新北市長候選人林佳龍將再度同台，訴求出門投票，盼選情全面加溫。

對於首場電視辯論會，輔選要角透露，團隊近日已精煉百餘條政策內容，盼在申論及結論兩部分展現態度和高度，另對於辯論會中2輪交叉詰辯部分，團隊深知陳肯定會成為藍白陣營鎖定的「沙包」，包括疫情、疫苗等估都將是「必考題」，盼加強陳的口語表達，以不盛氣凌人的風格面對人生首場辯論。

輔選要角指出，此次辯論會除了可以事前準備的申論及結論外，還會有兩輪交叉詰辯及媒體提問，儘管陳時中擔任衛福部長時有備詢的經驗，不過，仍須強化口語表達，團隊可能會透過請不同的人講一遍文稿讓陳看一遍，再請陳自己講一遍的方式，讓陳調整面對攻防時的用字遣詞、使用語言的習慣等。

該人士也說，台北市長選舉「三咖督」沒有棄保的空間，只要爭取超過40％選票支持，就有勝選機會，而根據其掌握的民調，選情仍在「纏鬥」狀態，與對手差距僅約3至4個百分點，且不表態率高達2成，面對不到1個月就要投票，陳陣營盼以廟口開講等造勢活動，達到宣傳政策內容、凝聚民進黨基層支持者兩種效果，讓陳的鐵粉們獲得「為陳時中作戰的理由」，全力動員支持者催票、固票，力圖多撐出5％支持度，也藉此爭取另外5%「政策選民」的支持。

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