要中醫男友「不發合照就不愛愛」　對方暴怒硬上還嗆：只是銀行員

圖文／鏡週刊

許多情侶愛在社群分享閃光文，但也有人性喜低調、不願將自己的感情生活輕易曝光在公眾面前。日前有名女子表示與中醫男友交往近一年半，但男友卻始終不願意將她這名女友的存在公布在自己社群，於是某日愛愛前半開玩笑對男友說「不在IG公開她或他們合照就不愛愛」，沒想到男友竟勃然大怒，做出一連串驚心動魄的恐怖行徑，令她非常崩潰。

原PO於Dcard表示：「我男友是個中醫師，我們在一起快半年了，他是我目前唯一遇到的男友中，不願意把我們合照放在IG的一位。他給的理由是他不喜歡感情被關注，她前女友就是太愛亂po才分手的，還對我說妳也想跟她一樣嗎？」這回答令她相當不解：「會覺得自己好像是不被認可的女友一樣，連他家的寵物都能夠入鏡他的IG，而當女友的卻只能被藏著…」

原PO表示，有次她故意在他們要做愛時用撒嬌方式說「不放IG就不給做」，並三番兩次拒絕他繼續性行為，豈料原以為只是情趣互動，卻讓男友大翻臉，認為是拿性事威脅他。接著男友做出像警察抓犯人上銬一樣，押著她從後面硬上。當她反抗爬起來時，男友甚至直接用拳頭重擊她的右耳！

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原PO難過泣訴：「我那一兩分鐘內被強制性交，胸口被重壓呼吸很不舒服，我哭喊不要他就越用力。他做完還兇我罵我下賤破麻什麼身分地位，就一個銀行員而已。」「甚至咆哮說跟我在一起已經是妳撿到，還在哪邊要求什麼？」臨走時，男友還把她租屋處的木門踢壞。

當晚室友在隔壁一聽到原PO被飆罵就幫她錄音存證，男友一離開，室友馬上帶她去驗傷，「我下體撕裂流血、脖子也有勒傷。」後來原PO打給男友想先溝通，能不能不要用這樣的模式相處，也提到門弄壞要賠房東，對方不但沒半句關心，還嗆：「門壞是因為妳自己白目，還學不到教訓嗎？」就直接掛電話了

更荒唐的是，原PO跟男友媽媽提到此事，男友媽竟要求原PO「要體諒他工作壓力大」，認為小倆口吵架很正常，還說「我知道他是個善良的孩子，一定只是誤會」。最後甚至反問她：「妳是不是哪裡有錯，沒有誠實跟阿姨講？」

原PO跟家人商量過後，下定決心上警局報案，「我今天沈澱了很久~也很心寒了，這次的性暴力已經帶給我陰影，我真的也感受不到他的愛，我如果現在忍下去，以後可能會後悔一輩子，所以我決定要去報案，去面對我的人生吧！」

文章曝光後，誇張經過讓網友紛紛為她感到不捨：「堅持提告！遇到這種恐怖情人不用對他客氣，家暴只有0跟無數次，清醒是對的」「雖然我也是不喜歡IG放閃的人，但用暴力就是不對，心疼妳的遭遇…加油」「漂亮，分手就對了，對這種會暴力的零容忍」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





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