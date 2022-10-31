政黨要競爭也要合作　盧秀燕談「高虹安同台」：不因人言可畏就不做

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲、游瓊華、白珈陽／台中報導

選戰倒數，各候選人的一舉一動都讓外界關注，台中市長盧秀燕日前與民眾黨新竹市長候選人高虹安同台，引發外界猜測為「藍白合」，更傳出國民黨新竹市候選人林耕仁因此不滿。盧秀燕接受《ETtoday新聞雲》專訪時她表示，知道她與高虹安見面一定會引發政治效應，但不應人言可畏就不做該做的事情，選舉競爭是一時的，政黨合作是永遠的。而新竹市長候選人「我唯一支持林耕仁」。

盧秀燕本月9日合體高虹安，共赴台中建國市場參訪，兩人皆穿白襯衫搭配牛仔褲，過程中還牽手、挽手臂等，引發各方猜測是否坐實「藍白合」一說。更有消息傳出，事後林耕仁因不滿盧秀燕與高虹安同台且互動親密，向黨中央抗議，卻被已讀不回。國民黨主席朱立倫16日下午到桃園市輔選時表示，「這類謠言不值反駁，所有人都在幫林耕仁，也有拜託盧秀燕及新北市長侯友宜幫忙。」

盧秀燕表示，自己政治資歷長，知道她與高虹安見面一定會引發政治效應，但是市民朋友對她的公私分明應該是清楚的，該做市政的時候她絕不迴避，但有其他縣市民代要來視察市政時，她也不會拒絕。

盧秀燕提到，以往立法委員都會安排到各市府市政考察，不管是整個委員會，或是委員單獨來市府取經、考察，這是天經地義的事，就連市議員也是會考察、視察其他縣市市府，如果因為怕被說話，就拒絕人家，她覺得不必要，她就是在做該做的事。

盧秀燕說，高虹安到台中市場，是推崇台中市政，高虹安覺得台中市場做得這麼成功，她也想要改建新竹市場，從中了解為什麼台中市場可以改建的這麼成功，還可以變成最大的公有市場。高虹安是肯定市政的，而既然自己有能力，

就會盡量幫忙、交流，不會因為人言可畏，就不做該做的事情。

盧秀燕強調，市民可以分清楚市政是市政、選舉是選舉，她自己也是分得很清楚，她到新竹特別舉起林耕仁的手，大聲力挺表示「我新竹只替他站台」、「新竹唯一支持林耕仁」。選舉是一時的，一年都在搞選舉，為了選舉什麼都不顧，這不是台灣人民期待的。

盧秀燕重申，政黨要競爭，但是也要合作，選舉過後，國政、市政可不可以合作，是政治人物應該思考的，而且也是人民期待的，人民厭惡廝殺，希望大家思考看看，不同政黨之間，是否可以為人民、為市政、為國家好而進一步有合作機會，為什麼一定要仇恨廝殺，好像是演連續劇一樣，不是人民期待的。



