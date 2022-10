環保人士再示威「改丟蛋糕」！英王蠟像遭奶油砸臉　影片曝光

記者趙蔡州/綜合報導

英國環保團體「停用石油」(Just Stop Oil)成員為了宣傳理念,14日把番茄湯灑向梵谷名畫躍上媒體版面,不料該組織又有2名成員24日進入倫敦杜莎夫人蠟像館(Madame Tussauds London),對館內的英國國王查爾斯三世蠟像丟擲巧克力蛋糕,當場遭到警方逮捕。

綜合外媒報導,有2名環保運動人士24日闖入倫敦杜莎夫人蠟像館,拿出預藏的巧克力蛋糕往查爾斯三世蠟像的臉上猛砸,最後被趕到現場的警方逮捕帶回。「停用石油」事後在推特證實,兩人都是組織的成員,他們要求英國政府停止核發新的石油與天然氣開採執照與許可證。

▲反石油環保團體「Just Stop Oil」成員再行動,這次朝英國國王蠟像臉上砸蛋糕。(圖/翻攝自Just Stop Oil)

「停用石油」也在推特曝光襲擊當下的影片,可以看見這一對男女進入蠟像館後,立刻脫掉外衣,秀出內部寫著「Just Stop Oil」的白T恤表明身份,接著就拿出蛋糕往蠟像的臉上砸去,現場還有王后卡蜜拉、王儲威廉王子以及王妃凱特等人的蠟像,不過影片中未見受任何破壞。

「停用石油」近期抗議活動頻傳,有成員14日為了宣傳理念,闖入倫敦國家美術館後,使用番茄湯罐頭灑向梵谷名畫「向日葵」,還有成員17日爬上橫跨泰晤士河的伊麗莎白二世女王大橋(Queen Elizabeth II Bridge)鋼纜,並在橋上懸掛團體標語「Just Stop Oil」,導致大橋一度封閉。

BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING



Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB