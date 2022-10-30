民眾爭睹錢塘江「鬼王潮」！　下秒被拍飛臣服大自然力量

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸錢塘江大潮每年都吸引大批遊客前來，甚至有不少人會站在前排，被洶湧的潮水拍倒在地。另外，罪犯似乎也難當錢塘江的魅力，當地警方連續3年在現場逮到逃犯，網友調侃是「錢塘江」同志立功。

▲ 錢塘江大潮。（圖／翻攝自秒拍）

據微博上的觀潮畫面顯示，民眾站在江邊的人行道上，紛紛拿出手機拍攝，下秒數公尺高的潮水翻過圍牆或欄桿，兇猛地往堤岸拍打；民眾見到潮水襲來，邊大步逃開邊拍照，似乎樂在其中，不過亦有人因重心不穩倒地，看起來十分驚險。

不過，錢塘江大潮其實潛藏巨大安全隱患。2021年，杭州一名男子為拍攝「鬼王潮」壯觀景象而站在堤岸邊，接著一陣大潮過來後，他重心不穩直接翻落錢塘江內。

男子發生意外的整段過程被一旁的遊客拍下。當時，現場不少民眾深知「鬼王潮」的威力，見到潮水來時已提前往後退，一旁民眾焦急大喊呼喚也未能阻止意外發生。

▼ 民眾倒地。（圖／翻攝自秒拍）

《人民網》曾報導，近30年錢塘江杭州段已發生潮水捲人事件數百起、死亡近百人，其中9成以上為不熟悉錢塘江大潮的外地人員，進行越堤觀潮、游泳、釣魚或趕潮頭魚。

資料顯示，錢塘江是浙江省第一大河，被譽為「天下第一潮」，發源於安徽省黃山，流經安徽、浙江二省，河流全長688公里，流域面積5.56萬平方公里，佔省域面積的一半以上，年均流量442.5億立方公尺，河口潮汐水力資源理論蘊藏量為472萬千瓦特。