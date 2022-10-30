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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部高層夜會陳時中3小時　高嘉瑜笑：唱歌找我最好

▲▼陳時中赴內湖洲尾社區（週美里、行善里）拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲右為民進黨台北市長候選人陳時中，左為民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、指揮中心發言人莊人祥遭爆27日晚間夜訪前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中，引發各界批評，更有聲音指控是為高端疫苗爭議「串供」。對此，王必勝強調他們只是聊聊天，內容像是「羅一鈞唱歌好聽還是陳時中唱歌好聽」，並沒有涉及政策。民進黨立委高嘉瑜表示，這代表陳時中人緣還不錯，但要討論唱歌，找她最好，因為她說過陳時中當選要唱《三天三夜》；至於高端一事，高嘉瑜則呼籲「依法行政」。

高嘉瑜於《少康戰情室》表示，其實指揮中心這兩年多革命情感，深夜閒話家常滿感人的，像台北市長柯文哲的下屬有人會找他嗎？所以這代表陳時中人緣好，而唱歌的部分，大家也知道陳時中滿會唱歌。「我也說過他當選要唱《三天三夜》，要討論這個找我最好」。

高嘉瑜也談到，衛福部整個包括高端保護效力的報告延期等等質疑，28日下班前最後一課才交出來，能不能過，後續大家都會關心，民進黨能做的就是依法行政，衛福部監督高端，該怎麼辦就怎麼辦，這是最後底線。

薛瑞元上周率王必勝、莊人祥一行人赴陳時中競選總部夜會，時間長達3個小時，談話內容引來外界好奇。王必勝回應，同仁已經100多天沒有和陳時中見面，聚一下，像以前一樣吃吃東西聊天，聊一些近況，像是「羅副（羅一鈞）唱歌比較好聽還是候選人（陳時中）唱歌比較好聽」，這個議題就討論了很久，還有一些生活中的酸甜苦辣。

薛瑞元28日在立院備詢前受訪表示，這並非密會，昨晚是下班時間，且陳時中投入選戰100天、也是自己接任衛福部長第100天，見個面談談這100天。

面對夜會，陳時中30日上午受訪時回應，在會面過程中沒有討論到高端，這件事情沒有所謂犯罪的情況，套上串供的說法是污辱人，對於任何人講話把它說成串供，「我覺得這不但沒有法律的修養，而且是相當污辱人家」。

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