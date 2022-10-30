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一群人堆疊「貼在牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因

記者陳俊宏／綜合報導

南韓首爾梨泰院萬聖節活動爆發推擠踩踏意外，已知造成至少149人死亡、76人受傷，而最新案發影片也曝光，只見現場民眾驚聲尖叫。在台出道的韓國藝人宋讚養表示，現場是下坡路段，大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇。

▼現場民眾跌成一團，還有人被擠到牆壁上。（圖／翻攝推特）

一群人堆疊「被擠到牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因。(圖/翻攝推特)

▼民眾要拉跌倒的人起來，但根本拉不動。（圖／翻攝推特）

一群人堆疊「被擠到牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因。(圖/翻攝推特)

根據現場影片，只見在一條狹窄下坡小巷中，民眾跌倒壓在一起、動彈不得，還有人被擠到貼在牆壁上，不少人要拉倒在地上的民眾，但根本拉不出來。

根據《韓聯社》最新報導，截至今天（30日）清晨，共有149人死亡，包含兩名外國人，另76人受傷，其中有57人重傷，死亡人數可能再上升。消防人員表示，在萬聖節派對期間，一群人摔倒造成許多人傷亡，其中絕大多數是20多歲年輕人。

宋讚養在臉書說，大活動人擠人多少可說是正常的，至於萬聖節活動本來就是外國人最多的梨泰院最盛大，警察其實幾天前就有事先防備，只是沒想到會湧入10萬人；去過韓國的人就知道韓國有很多斜坡，在梨泰院也是，因下坡路的關係，大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇，「很像手扶梯事故，若最前面的人跌倒，後面的人又沒辦法後退，就會不斷堆積的概念。」

▼案發現場是斜坡小巷。（圖／翻攝宋讚養臉書）

（圖／翻攝宋讚養 송찬양 Himm臉書）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▲▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透）

▼倖存者。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

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