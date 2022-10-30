恐怖尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫護揭致命主因

記者陳俊宏／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，湧入10萬人參加，沒想到爆發踩踏意外，已知造成至少149人死亡、76人受傷，如今事發當下影片也曝光。有台灣醫護人員表示，現場不一定全部都是踩踏OHCA的，而是有可能站著因密度過大「活活被擠死」。

▼事發當下，民眾被擠到表情十分痛苦。（圖／翻攝推特）

根據參加活動民眾拍攝的影片顯示，只見現場人潮擠得水洩不通，完全動彈不得，男男女女的尖叫聲此起彼落，還可見到民眾被擠到表情十分痛苦、面目猙獰。

有醫護人員在PTT表示，踩踏事件的OHCA機轉是以壓力造成的窒息為主，基本上教科書上是說在每平方公尺9個人以上的場地，有更大的機率造成壓力窒息，意思就是你也不用去被踩了，光是人群擠壓的壓力，就會像巨人的大手一樣，把你擠到無法呼吸。

醫護說，這種狀況通常前後排不一定知道發生什麼事， 有可能後排以為前排在嗨，但前排已經在逃生被擋下來，最後造成群體混亂、水泄不通；此外，一個人跌倒引起的骨牌效應，會讓更多人相繼跌在地上，造成踩踏傷害，或是人體疊加造成爬不起來的窒息、骨折造成的內出血等，這種等級的救援難度非常高。

醫護提到，窒息一般預後並不會太好，從窒息開始的5到10分鐘後，腦部開始造成不可逆的神經傷害，光是從救難資源出勤到場，還要配合警方現場動亂的人群，真正接觸到患者的時間應該已超過10分鐘，這種窒息通常也不太可能實施電擊復甦。

醫護指出，這起事故跟台灣以往的大型災難不一樣， 八仙塵爆至少地大，而且剛好在救災能量發達的北市、新北，「我參與過的以八一氣爆來說，現場雖然也是大傷，但是路人基本上都避開了，現場檢傷發牌相對簡單。普悠瑪事件雖然受困地點狹窄，但是列車都有車窗，車門可以破壞，不致於到營救困難的地步。」

醫護寫道，台灣目前沒有發生過嚴重的踩踏事件，所以在祈福之餘能借鏡一下是很好的，目前踩踏事件也沒有什麼避難方法，不同於火災的房間生存、地震的掩體生存，踩踏事件用另外一個方法說，就是擠壓事件不管是站立平行造成的擠壓，跟跌倒造成的擠壓跟挫傷，都會責成壓力性窒息，所以說不一定全部都是踩踏OHCA的，而是有可能站著因為密度過大活活被擠死的。

醫護建議，少去這種場合，如果去了儘量靠近逃生處，行有餘力學一下CPR，在救援小組到來之前的10分鐘內，能多壓一個人就會少一個植物人或是腦死的悲劇。

▲▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▼倖存者。（圖／路透）