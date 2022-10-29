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4縣市豪大雨特報！明起「颱風北轉＋東北風」雨彈更猛　低溫探20°C

▲近日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲颱風外圍環流影響及東北季風增強，30日晚起降雨將更明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（29日）東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，其中宜蘭地區雨勢最明顯，並有局部豪雨發生。中央氣象局表示，明（30日）晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨將更加明顯，而北台灣天氣濕涼，北部低溫有機會下探至20度，其他地區低溫則約21、22度。

氣象局29日晚間10點發布豪雨特報，東北季風影響，今晚至明日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。

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▲4縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲4縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

另外，第22號輕度颱風「奈格」29日下午2時中心位於鵝鑾鼻南方930公里的地方，向西北西移動，今天通過菲律賓後將進入南海再逐漸北轉，明晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯、有局部大雨，宜花地區有局部豪雨，而南部地區及中部山區也開始有些局部短暫陣雨。

氣溫方面，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚偏涼，各地低溫約21、22度，桃園以北及宜蘭高溫約23至25度，其他地區高溫仍有26到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大。三立氣象主播張珈瑄提醒，明天開始雨勢較大，北部低溫會來到20度到22度。

▲▼一圖看奈格颱風對台灣天氣影響。（圖／氣象局）

▲一圖看奈格颱風對台灣天氣影響。（圖／氣象局）

氣象局預估，下周一至下周二（31日至11月1日）受颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨發生的機率，尤其在下周一（31日）宜花地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

到了下周三（11月2日）東北季風影響，各地早晚稍涼；颱風逐漸遠離，不過迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周四（11月3日）東北季風稍減弱，不過迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲▼奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

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