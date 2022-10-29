　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奈格颱風混亂路徑有眉目！直撲區域曝　明晚起豪雨彈連轟3天

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風渾沌分歧路徑有眉目了！氣象局表示，今下午各國最新路徑預測已趨於一致，除路徑更為西偏外，預計明天周日(10/30)下午出現轉折偏北，未來朝華南和海南島前進，預測不發海警，不過仍不能輕忽，明晚起到下周二(11/1)有較大雨勢，下周一將有共伴效應，嚴防劇烈降雨。

▲▼奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局粉專「報天氣 」指出，原本一片渾沌的颱風路徑預報，今天開始有些眉目了，奈格颱風11/1來到東沙島海面後，將轉向偏西趨向華南沿岸、強度減弱。不過還是要提醒，不能忽視外圍環流帶來的風、雨、浪。奈格颱風周日(10/30)晚起至下周二(11/1)外圍環流影響，北部、東半部及恆春有局部大雨，北海岸、宜花有。

▲▼一圖看奈格颱風對台灣天氣影響。（圖／氣象局）

▲一圖看奈格颱風對台灣天氣影響。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，奈格颱風今上午路徑往西邊修，下午再往西邊修，奈格路徑在今天下午最新路徑預測更為收斂，原本預測分歧的路徑較為一致，奈格今晚到明天上午路徑偏西，進入南海後，預計周日(10/30)下午轉折偏北，偏北上來後，開始往偏北北西移動，路徑趨向華南沿海和海南島前進，發布海警機率更少，預測不會發海警。

陳伊秀表示，雖各國一致認為奈格路徑將偏西，不會往台灣東方海面移動，但仍不能輕忽，周日晚間到下周二將有較大雨勢，北部、東半部、恆春半島降雨比較持續，加上東北季風明晚開始增強，雨勢將持續到下周一、周二(10/31~11/1)。

陳伊秀提醒，下周一雨勢最劇烈，會有共伴效應，北部、東半部、恆春半島有大雨外，原本預估宜蘭可能有豪雨，最新預測豪雨範圍擴大，除宜蘭外，還新增花蓮。

▲▼奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

另明晚有一波東北季風影響，溫度將下降，低溫落在下周三(11/2)清晨，北台灣19到20度，其他地方21度到22度，下周五和周六(11/4~11/5)也將再有一波，北台灣19到20度，其他地方21度到22度。

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
菜市場驚現美豔人妻炒米粉！狂吸42萬粉
金針菇罕見耍辣！　「開高衩辣露細長美腿」放話：要搶紅毯前5名
歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」
奈格颱風最新路徑曝！明晚起豪雨彈連轟3天
理科太太「胸前晃動」激辣！　一轉身粉絲笑了：好MAN
王力宏神隱1年「現蹤」來挺范瑋琪！　近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「國民女婿」羅一鈞現身同志大遊行　宣導愛滋平權「籲相信科學」

奈格颱風混亂路徑有眉目！直撲區域曝　明晚起豪雨彈連轟3天

邊緣群體躍上國際！台灣變裝國王丹丹：每個不同樣貌都是自己的一部分

快訊／雨彈升級！雙北等4縣市豪大雨特報　1地猛烈大豪雨狂轟

電車線斷1.2公里！台鐵搶修計畫出爐　「今晚通單線、明全線通車」

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

張國煒飆飛首架A350「喊飛得很順」　新機隊拓展北美航線拚營收

工程師長新冠「4個月待在家」一動就喘！老婆嗆裝病：不去工作

MLB韓國海外賽突取消！他曬「2張機票」球迷看懂原因：你真的猛

直擊／同志大遊行12萬人雨中力挺！「國民女婿」羅一鈞也將現身

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

「國民女婿」羅一鈞現身同志大遊行　宣導愛滋平權「籲相信科學」

奈格颱風混亂路徑有眉目！直撲區域曝　明晚起豪雨彈連轟3天

邊緣群體躍上國際！台灣變裝國王丹丹：每個不同樣貌都是自己的一部分

快訊／雨彈升級！雙北等4縣市豪大雨特報　1地猛烈大豪雨狂轟

電車線斷1.2公里！台鐵搶修計畫出爐　「今晚通單線、明全線通車」

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

張國煒飆飛首架A350「喊飛得很順」　新機隊拓展北美航線拚營收

工程師長新冠「4個月待在家」一動就喘！老婆嗆裝病：不去工作

MLB韓國海外賽突取消！他曬「2張機票」球迷看懂原因：你真的猛

直擊／同志大遊行12萬人雨中力挺！「國民女婿」羅一鈞也將現身

中信盃黑豹旗／0比22遭平鎮KO！屏榮教頭：有摸到球

和李李仁結婚17年　陶晶瑩生日收「浪漫大禮」！畫面甜炸：太帥了

大社果菜市場掃街　民眾盼柯讓高雄脫胎換骨

桃園蘆竹2社區「向南崁溪致敬」　300民眾扶老攜幼淨溪

季後賽象迷很多　廖任磊強調專注不失分

民進黨選不好影響國際看台灣　蔣萬安回嗆蔡英文可讓民主法治重見天日

台南南化驚傳住宅火警　燒燬平房內2部車

河邊有人在招手！她搭火車「看窗外風景」　機警反應救一命

中信盃黑豹旗／十週年「沒在怕的」熱血開打　屏榮迎戰平鎮

慈悲共渡，跨越「溪」望！　靈鷲山大悲行腳持咒祈福

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

生活熱門新聞

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

快訊／20多歲女染疫12天後家中昏迷死亡！

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩

廖老大出手了！「11月有好消息」拯救加盟店

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

故宮3國寶瓷器毀損！　專家「秦老闆」金睛鑑價

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

13歲青少年快篩陽未通報　兩週後突顱內出血

到底哪天有開！佛系店家「3張公告」讓3千人笑翻

逢甲名店變蟑螂屋　客嚇哭「蛋餅包蟑螂」：還會飛

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

更多熱門

相關新聞

雨彈升級！4縣市豪大雨特報　1地猛烈大豪雨狂轟

雨彈升級！4縣市豪大雨特報　1地猛烈大豪雨狂轟

東北季風影響，氣象局傍晚持續對雙北等4縣市發布豪大雨特報，其中宜蘭雨勢升級，將出現大豪雨。

奈格襲菲死亡數下調至42　多人仍被埋泥堆

奈格襲菲死亡數下調至42　多人仍被埋泥堆

奈格颱風下周二最接近！共伴效應時間曝　2地將有劇烈豪雨

奈格颱風下周二最接近！共伴效應時間曝　2地將有劇烈豪雨

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

奈格像12年前奪38條人命梅姬颱風　專家曝兩者差異

奈格像12年前奪38條人命梅姬颱風　專家曝兩者差異

關鍵字：

天氣氣象局奈格颱風豪大雨

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

謝和弦獻女兒「巨型大麻菸」！網留言掀戰

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼

快訊／曹格頻失控…「吳速玲首發聲」潰堤大哭！

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

范瑋琪終於現身「哭了」　首受訪認做錯事

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面