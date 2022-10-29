奈格颱風混亂路徑有眉目！直撲區域曝　明晚起豪雨彈連轟3天

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風渾沌分歧路徑有眉目了！氣象局表示，今下午各國最新路徑預測已趨於一致，除路徑更為西偏外，預計明天周日(10/30)下午出現轉折偏北，未來朝華南和海南島前進，預測不發海警，不過仍不能輕忽，明晚起到下周二(11/1)有較大雨勢，下周一將有共伴效應，嚴防劇烈降雨。

▲奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

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氣象局粉專「報天氣 」指出，原本一片渾沌的颱風路徑預報，今天開始有些眉目了，奈格颱風11/1來到東沙島海面後，將轉向偏西趨向華南沿岸、強度減弱。不過還是要提醒，不能忽視外圍環流帶來的風、雨、浪。奈格颱風周日(10/30)晚起至下周二(11/1)外圍環流影響，北部、東半部及恆春有局部大雨，北海岸、宜花有。

▲一圖看奈格颱風對台灣天氣影響。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，奈格颱風今上午路徑往西邊修，下午再往西邊修，奈格路徑在今天下午最新路徑預測更為收斂，原本預測分歧的路徑較為一致，奈格今晚到明天上午路徑偏西，進入南海後，預計周日(10/30)下午轉折偏北，偏北上來後，開始往偏北北西移動，路徑趨向華南沿海和海南島前進，發布海警機率更少，預測不會發海警。

陳伊秀表示，雖各國一致認為奈格路徑將偏西，不會往台灣東方海面移動，但仍不能輕忽，周日晚間到下周二將有較大雨勢，北部、東半部、恆春半島降雨比較持續，加上東北季風明晚開始增強，雨勢將持續到下周一、周二(10/31~11/1)。

陳伊秀提醒，下周一雨勢最劇烈，會有共伴效應，北部、東半部、恆春半島有大雨外，原本預估宜蘭可能有豪雨，最新預測豪雨範圍擴大，除宜蘭外，還新增花蓮。

▲奈格颱風10/29下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

另明晚有一波東北季風影響，溫度將下降，低溫落在下周三(11/2)清晨，北台灣19到20度，其他地方21度到22度，下周五和周六(11/4~11/5)也將再有一波，北台灣19到20度，其他地方21度到22度。