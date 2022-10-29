嘉義市後湖社區照顧關懷據點揭牌 　響應市府高齡友善

▲▼ 嘉義市後湖社區照顧關懷據點揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內老年人口數已突破14%邁入高齡社會，推估2025年將跨越20%門檻，進入超高齡社會，嘉義市東區後湖社區發展協會看見社區長輩的照顧需求，響應市府高齡友善政策，活化社區「後湖社區發展協會活動中心」(嘉義市東區後湖里保義路60巷40號)作為社區照顧關懷據點，由嘉義市長黃敏惠、多位市議員、鄰里長等貴賓共同為「嘉義市東區後湖社區照顧關懷據點」揭牌，晨光智能發展中心及後湖社區長輩也以充滿活力的舞蹈歡慶社區關懷據點啟用，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃敏惠表示，台灣預計於2025年面臨超高齡社會議題，在未來每5人就有1人超過65歲，嘉義市重視長輩幸福，在2011年領先全台成為第一個「高齡友善城市」，並提前佈健高齡友善設施並擬定相關配套作法。很高興見到嘉義市第37個照顧關懷據點在後湖社區成立，見證嘉義市向「全齡共享 世代宜居」的城市更邁進一步。關懷據點自今年7月1日啟用以來，結合厚福花甲食堂及社區的資源及力量，提供長輩共同學習、交流的空間，正因為有眾人的齊心協力，才能實現「樂活宜居 珍愛後湖」。

黃敏惠為關懷據點揭牌，也和社區長輩們同樂，體驗社區關懷據點美術課程、聆聽長輩分享課程間的點滴趣事。有長輩開心與市長分享，社區照顧關懷據點的活動十分多元有趣，據點安排的書法課程更讓早年沒有機會學習的長輩們現今能用工整書法寫下自己姓名，社區也因此更有凝聚力，豐碩而精采的成果讓黃敏惠市長大呼感動。

社會處表示，高齡者普遍因為法令限制或個人體能影響退出勞動市場，或因進入空巢期而陷入獨居、雙老共居的孤獨感，而導致人際退縮、社會疏離，加快老化速度，影響身心健康。為使在社區中的高齡者得到適切照顧，嘉義市政府長期致力於推動「在地老化」落實「社區照顧」工作，並培植在地社區或機關團體提供長者在地化、可近性之服務據點，為此將廣設「社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站」計畫納入重要施政計畫，並補助民間單位開辦社區照顧關懷據點，讓長輩能在此得到關懷，也有休閒、交誼的空間。本市目前成立的社區照顧關懷據點計40個單位，未來希望能持續輔導本市民間單位設置新的服務據點提供服務，嘉惠本市更多長者。

後湖社區發展協會表示，照顧關懷據點於111年7月1日起開辦，共同響應嘉義市政府照顧銀髮族的福利政策，場館開放時間為每周三、五上午8:30-12:30，提供關懷訪視、電話問安、健康促進活動服務，同時積極連結社區組織之服務項目和資源單位，努力營造社區的各項福利發展活動，關心照顧社區的老人生活不遺餘力。