「以為機車沒倒就沒事」　自小客駕駛揮手閃人......被控肇事逃逸

▲▼機車沒倒就是沒撞到，自小客駕駛揮揮衣袖，結果變肇事逃逸。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市46歲陳姓男子日前開著自小客車右轉時，未注意右側有機車，雙方輕微碰撞後，陳男覺得機車沒倒，應該是沒撞到，於是開窗揮一揮手之後即離去，21歲的林姓男騎士超不爽報警，陳男12天後到案說明，才知即使沒撞倒也應下車查看解決，如今變成肇事逃逸，將被罰1千元至3千元，還要吊扣駕駛執照1個月至3個月，因小失大。

台中市警五分局交通分隊警員顏世豪日前下午4點多獲報，環中路與崇德十路路口發生交通事故，到達現場只有一部重機車，原來，林男騎著重機車由崇德八路沿環中路往大富路方向直行，遭左側自小客車右轉碰撞，碰撞後，自小客陳姓駕駛只停一下，揮揮手後離去，讓林男氣憤不已。

顏員調閱車牌後連繫上陳男，陳男過了12天才到案說明，陳男辯稱，他從崇德十路打右轉方向燈右轉，看照後鏡沒車，轉的時候才看到右後方有機車，反應不及擦撞到，他沒留在現場，是因為機車沒倒，認為沒有擦撞到，以為沒事，就向重機駕駛揮手示意後離去，不料反而惹上肇事逃逸的官司。

根據道路交通管理處罰條例第62條第一項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上、3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。