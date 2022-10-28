全台900家遊覽車評鑑「11家奪優」　國光客運辦觀摩會「秀肌肉」　

▲評鑑優等的國光客運遊覽車舉辦觀摩會，示範出車前保養。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

交通部公路總局主辦110年全國遊覽車客運業評鑑，全台近900家遊覽車業者中，國光客運遊覽車脫穎而出，名列11家優等之一。國光客運也舉辦評鑑優點觀摩會，示範保養和駕駛報到流程，超過60多名各界代表出席。

公路總局舉辦全國遊覽車客運業評鑑，11家業者獲得優等，其中評鑑優等的國光客運受公路總局台北區監理所委託，10月26日舉辦「公路汽車及遊覽車客運業三級品管制度說明暨遊覽車評鑑優等觀摩會」，分享自主品質管制實施經驗，來自北台灣客運業者、遊覽車業者以及各監理單位代表超過60餘人出席。

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國光客運表示，遊覽車客運業評鑑採三階段作業，評鑑設計以營運安全為核心，並採基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營為主要依據；國光客運遊覽車藉由最新科技輔助，持續精進安全管理，致力品牌化專業經營，提升現代化服務品質，台北區監理所特別推薦國光客運舉辦實地觀摩，作為同業學習仿效標竿，提升公路汽車客運業及遊覽車客運業自主管理能力。

▲國光客運遊覽車示範出車前駕駛報到流程，包括檢視駕照及定期訓練小藍卡、酒測、量血壓、量體溫等關卡。（圖／國光客運）

活動上半場安排台北區監理所簡報，下半場實境展示由資深教練示範駕駛出車前報到暨車輛一級保養檢查標準作業流程，也有公路客運大復康車輛無障礙乘客上下車操作演練，現場並有最新型遊覽車實車展示。

國光客運表示，為引導遊覽車客運業者持續精進安全管理，公路總局鼓勵機關團體及民眾參考評鑑成績來選擇承租遊覽車，透過消費市場的影響力，共同提升國內遊覽車自主專業化治理及營運安全與服務品質，該局也將持續加強輔導及落實遊覽車各項安全管理工作，創造國內遊覽車產業良好發展環境。

觀摩會中，業界代表針對大客車職業駕駛缺工嚴重、工時合理管控以及旅遊運輸業復甦振興等議題踴躍提出建言，公路總局表示，會把第一線業者心聲帶回納入未來政策規劃。