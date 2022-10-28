還是女兒好！研究曝「兒越多老越快」：智力大幅下降...關鍵原因曝

▲研究發現，有兒子的父母，老得比只有女兒的父母還快。（圖／Pixabay）

文／翁申霖／今周刊

還有重男輕女的觀念嗎？還在糾結要生兒子還是女兒嗎？一份研究報告可能顛覆大家想像。有研究人員發現，養兒子比養女兒還辛苦，且有兒子的父母通常老得比較快，報告指出，隨著兒子年紀增長，父母衰老的程度甚至比只有女兒的人更加快速，為什麼？

根據《鏡報》（Mirror）報導，一份來自美國的研究報告發現，相較於家裡生女兒的父母，有兒子的爸媽除了老化速度更快，「其腦力、智力也會衰退得比較快速。」研究人員不諱言，「隨著兒子逐漸長大，父母大腦的處理能力下降得比養女兒的父母還要快。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，這份報告也發現，「擁有愈多兒子的爸媽，上述情況（大腦衰退的情形）也會明顯更加嚴重。」

這項研究採用美國健康與退休調查研究（Health and Retirement Study）資料，針對美國13,222名50歲(含)以上的父母，進行長達18年的智力測驗，測驗內容包括解數學題、背下研究人員大聲朗讀的單字表等。

受試者中有82.3%的父母至少有1個兒子，其中61.6%的受試者為女性。研究剛開始時，有兒子的父母跟有女兒的父母智力水準相當，不過隨著孩子長大，父母老化，兩邊受試者的對比逐漸分出高下，最終結果顯示，男孩父母的智力水準明顯比女孩父母的智力水準來得更低。

▲專家指出，兒子生越多，大腦退化速度越快。

紐約市哥倫比亞大學（Columbia University）研究員Katrin Wolfova表示，與沒有兒子的父母相比，有多個兒子的父母認知能力退化得更快，因此推論兒子的數量與父母的健康狀況有關。

研究團隊認為，之所以養兒難防老，甚至會加速變老的最大原因在於，「男生給予父母的關懷遠遠少於女生」，不利於父母的健康。

而Katrin Wolfova也在精神病學研究雜誌（Journal of Psychiatric Research）專欄中寫道，「比起兒子，女兒更能提供更多的社會支持與情感支持，因此對於父母的健康有益，也有助於降低父母罹患憂鬱症和失智症的風險。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

更多今周刊文章

她38歲財富自由，提早退休10年後老實說「不能只仰賴股息養老」，揭年輕人存股2大迷思

出身「醫生世家」，40歲診所醫生後悔告白：就算努力工作，也無法變有錢人，我只是平凡上班族