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大林煉油廠氣爆！　陳其邁重罰中油530萬、勒令停工

記者黃翊婷／綜合報導

高雄中油大林煉油廠昨日（27日）晚間突然發生大火，火光一度染橘夜空。高雄市長陳其邁28日凌晨0時許在臉書PO文表示，目前已經控制住火勢，也要求第三重油脫硫工廠全面停工，並對中油開罰530萬元。

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場火勢猛烈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中油大林煉油廠第三重油脱硫工廠高溫區在27日晚間突然起火燃燒，火勢相當猛烈，熊熊火光一度將天空染成橘色。附近居民表示，一開始先是聽到一聲巨響，接著窗戶開始搖晃，本來以為是打雷或地震，開窗後才發現是火警。

▲▼恐怖火警。（圖／民眾提供）

▼▲民眾在遠處就能看見明顯火光。（圖／民眾提供）

▲▼恐怖火警。（圖／民眾提供）

高雄市長陳其邁在27日晚間11時35分抵達現場坐鎮。由於這並不是中油大林煉油廠第一次發生事故，不少居民聚集在門口大聲抗議，「我們都怕得要死」，甚至將陳其邁攔下表達訴求，要求中油大林煉油廠停工，或是讓居民遷村。

對此，陳其邁表示，火勢已在28日凌晨0時45分左右獲得控制，只剩餘火在燃燒，已無危險，高雄市政府已要求第三重油脫硫工廠全面停工，並重罰530萬元，確保安全無虞之後才可以復工。

至於火災發生原因，陳其邁說明，該工廠正在進行歲修，重新開爐加壓氫氣，施工過程中因為氫氣燃燒，造成管線內殘餘的油氣燃燒，進而導致火警發生，但並沒有硫化氫的成分燃燒，等到剩下的燃料燒完，火勢就會結束，這是救災的SOP，一切都是按照SOP進行。

高雄中油大林煉油廠大火，陳其邁前往視察。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▼▲陳其邁前往現場坐鎮。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

高雄中油大林煉油廠大火，陳其邁前往視察。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

而關於居民的擔憂，陳其邁呼籲中油深刻檢討，不應在工安的部分有任何閃失，導致附近居民長期因為工安事件而感到恐慌，遷村的事情則會在選舉後立刻啟動相關程序，畢竟這是大林浦居民們的共識。

高雄市環保局也提到，中油大林煉油廠近1年來發生4次違規事件，包含燃燒塔違反操作、設備元件外洩或火災事故等等，這次則是因為加氫脫硫程序（M17）正在進行開爐作業，疑似空冷器發生氣爆，才會造成火災，後續會持續監測現場環境的空氣品質，目前並無發現異常。

▼火勢已在今日凌晨獲得控制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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陳其邁 Chen Chi-Mai 發佈於 2022年10月27日 星期四

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