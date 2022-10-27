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兒童追加劑間隔縮短為3個月！6-11歲有望接種次世代疫苗

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲兒童接種新冠疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒童新冠疫苗追加劑規劃出爐！經(ACIP)專家會議建議，兒童追加劑接種間隔縮短為至少3個月(12週，84天)，不過實際適用於接種，還要等待食藥署緊急使用授權（EUA）審議通過。其中BNT單價疫苗作為兒童追加劑將加緊於近期審查，莫德納則是提出雙價疫苗適用於6-11歲兒童追加劑，這也意味6~11歲兒童後續追加劑後續有望打到次世代疫苗。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，今日下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就兩種Moderna雙價疫苗(原型株+BA.1、原型株+BA.4-5)及5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑接種建議進行討論。

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國內現行5~11歲兒童新冠疫苗有莫德納與BNT兩款mRNA疫苗，僅開放至兩劑基礎劑完成，至於追加劑，原訂與基礎劑間隔5個月，指揮中心發言人莊人祥表示，今日會議結論把接種間隔縮短為至少3個月(12週，84天)以上。

國內兒童新冠疫苗第一劑於5月開打，最短間隔4週計算，6月開始有小朋友接種第二劑，以此推算，目前已經有小朋友符合追加劑的接種間隔。不過，莊人祥說，由於目前BNT與莫德納作為兒童追加劑都沒有通過緊急使用授權（EUA），實際開放接種時間還有待食藥署審議通過，ACIP是先行討論規範。

莊人祥說明，其中BNT5~11歲兒童追加劑準備接受食藥署審議的是「單價疫苗」，近期就會加緊審議，預期會比較快核准使用。

至於莫德納兒童追加劑有提出資料的是「雙價疫苗」，莊人祥表示，預計核准適用於6-11歲兒童追加劑後，提供已完成接種莫德納或BNT基礎劑，以及已接種單價BNT追加劑的6-11歲兒童使用；至於滿5歲且未滿6歲兒童，建議以單價BNT疫苗完成追加劑接種。

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