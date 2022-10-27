獨／混凝土車超載市區被攔　違停擋消防栓4hrs...高雄警竟不管

▲民眾檢舉一輛預拌混凝土車從早上違停紅線到下午。（圖／記者許展溢攝）



記者吳奕靖、許展溢／高雄報導

高雄市日前發生預拌混凝土車從中華路高架橋摔落，不但讓駕駛身亡，還波及到一對嬤孫受傷，警方加強對工程車是否超載進行稽查，不過還是有預拌混凝土車因為違法超載，被員警攔下。只不過，警方取締過後，卻放任混凝土車紅線停車超過4小時，甚至還擋住消防栓，完全不顧其他用路人的安全。

有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，高雄七賢二路跟自強一路路口，一輛預拌混凝土車從早上違停紅線到中午，而且這輛預拌混泥凝土的後方，還有一台警車。

▲司機無奈表示，只能配合警方一直違停的等。（圖／記者許展溢攝）



《東森新媒體ETtoday》記者接獲投訴之後，前往路口查看，發現預拌混凝土車就停在民眾指控的地點，旁邊有電壓設備、消防栓，的確是紅線違停，明顯影響交通，不過詢問現場的員警，他也很無奈，因為這台混凝土車超載才攔下，警方依照規定要求違規車輛「現地分裝」且不得行駛，但路口空間有限，行人、汽機車不斷經過，真的很危險。

這離譜的事，這一停就超過4小時，司機也很無奈，打電話請工地的幫浦車來幫忙分裝，但因為工地還在忙，所以從早上開始等了超過4小時，都沒有幫浦車前來幫忙。司機無奈地說，都過了中午，飯都還沒吃，只能這樣乾等，並說自己只是基層員工，開車一個月才領3萬多，是不是能現地分裝什麼不清楚，停在路邊紅線都是配合警方。

▲這一停還超過4小時，影響其他用路人安全。（圖／記者許展溢攝）



雖然警方表示一切作為都符合規定，只是讓記者不解的事，就在採訪過程當中，分局立刻派出了人員來到現場「關切」記者採訪內容，同時立刻請警車引導這台混凝土車移動前往安全地方。日前中華陸橋才發生混凝土預拌車超載墜橋，司機送醫不治事件，警方積極查超載的態度可以肯定，只是並非為「突發緊急事件」，就任憑一台預拌混凝土車大剌剌違停在大馬路上，一停還超過4小時只是為了等開單、分裝，影響其他用路人安全，是否妥適？民眾自有判斷。