三峽軍卡輾斃母女！「胸頸重創」致命　肇事上兵無保飭回理由曝

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市三峽一對母女昨(25日)上午7時許雙載前往幼兒園準備上課，不料卻遭一輛右轉的軍卡撞倒，43歲的母親、以及6歲的女兒雙雙遭輾斃。經檢方訊後，認為肇事上兵深具悔意，且其身為軍職，無逃跑理由，因此無保飭回，後續還有待車禍鑑定結果釐清肇責、肇因。

▲陳姓上兵駕駛軍卡右轉時不慎輾斃雙載母女。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，當時軍用卡車要前往介壽路的營區補充軍品，行經介壽路二段6巷巷口時打了方向燈準備右轉，但卻因視線死角，當場撞倒直行的雙載機車，並將母女輾過，導致母親肋骨斷裂、女兒頸椎斷裂，2人胸頸均受到重創當場慘死。

27歲的陳姓上兵在肇事後相當驚慌，一度不知所措，製作筆錄時向警方表示，對於撞死母女一事感到抱歉，並解釋是因為視線死角釀禍。

▲陳姓上兵肇事後第一時間嚇得不知所措。（圖／記者陳雕文攝）

昨夜檢警前往板橋殯儀館相驗母女遺體，陳姓上兵也到場，並在解剖室旁接受檢方訊問，過程中陳姓上兵表達希望全力協助家屬後續事宜，軍方也頻頻向死者家屬展現誠意，承諾會盡力協助、全力負責到底。死者丈夫得到軍方的承諾後，情緒也稍稍平復；檢方考量，肇事的陳男是軍職，判斷沒有逃跑理由，因此裁定無保飭回。後續將待車禍鑑定，釐清肇責後再商議賠償事宜。