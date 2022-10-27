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長輩復健不用再跑南投草屯　埔基在中寮衛生所開辦物理治療所

▲埔基中寮物理治療所啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲埔基中寮物理治療所啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升偏遠地區醫療普及性和基層衛生所服務量能，南投縣政府邀請埔里基督教醫院進駐中寮鄉衛生所開辦「物理治療所」，即起一週五天皆提供復健醫療服務，週二上午還有骨科醫師駐診，縣府歡迎有需要的鄉親多加利用。

啟用典禮於10月25日在中寮鄉衛生所舉辦，縣府秘書長洪瑞智、衛生局長陳南松、健保署中區業務組副組長陳墩仁、埔基醫院行政副院長侯宏彬、中寮鄉長廖宜賢及多位社區長者們都到場共襄盛舉，在永樂國小太鼓表演及埔基詩班吟唱聖歌揭開序幕。

埔基醫院院長蘇世強指出，中寮鄉65歲以上長輩約3400人，佔該鄉總人口25%，是全縣長者占比最高鄉鎮之一，若以老人失能率12%推估，全鄉約有400人有復健需求；因鄉內無相關資源，長輩只能前往鄰近南投市、草屯鎮醫療院所，因交通不便，往往忍痛拒絕復健治療，所以在衛生所開設復健門診，方便長者就近尋求醫療協助。

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▲埔基中寮物理治療所啟用。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，為免除鄉親就醫舟車勞頓之苦，縣長林明溱指示針對全縣老年人口比例最高、沒有物理治療所的魚池、國姓、中寮、鹿谷等4鄉鎮，尋求醫療院所合作，活化衛生所空間開辦物理治療所，分別在2019及2021年開設埔榮魚池物理治療所及埔基國姓物理治療所，至今每月前往就診長輩都超過800人次，3年來已服務近3萬5000人次，深獲長輩及家屬的肯定及讚許。

▲埔基中寮物理治療所啟用。（圖／南投縣政府提供）

中寮鄉衛生所表示，如有復健需求可先撥打049-2692622諮詢電話，目前埔基中寮物理治療所服務時間為每周一至五上午8點至12點、下午1點至4點半，每週還定期有骨科醫師巡診，歡迎鄉親多加利用埔基中寮物理治療所提供的物理治療、衛教諮詢、長照及輔具等各項服務。

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