年久失修淪「山羌獼猴專用道」　南投武界產業聯絡道路改善完成

▲武界部落產業聯絡道路荒蕪逾15年，南投縣政府今修復10.3公里的舊投71線。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉法治村武界部落產業聯絡道路，原本是投71線鄉道，但在16年前卓社隧道開通後，因蜿蜒途遠、人車日少，淪為長年荒蕪失修的產業聯絡道；南投縣政府經爭取內政部營建署補助經費、配合自籌款，投入3500萬元進行道路品質改善工程，希望將將全長10.3公里的武界部落產業聯絡道路，恢復到最安全路況。

南投縣長林明溱25日在立委許淑華、代理鄉長張子孝陪同下，實地視察武界部落產業聯絡道路改善工程成果，指出這次改善路段為舊投71線，位於以雲海景觀聞名、素有「雲的故鄉」美稱的仁愛鄉法治村，不僅是武界部落千餘居民聯外交通的重要替代道路，周邊也鄰近武界水庫、引水道等，還有露營區及武界茶園等眾多景點。

不過自從民國95年卓社隧道通車後，這段舊路因人車變少，逐漸被雜草淹沒回歸原始路面，甚至被部落民眾戲稱是「山羌獼猴專用道」，也嚴重影響法治村第三鄰山區大片茶園等農作的運輸安全，村辦公處、部落居民更不斷陳情、希望能夠徹底改善。

林明溱說，南投縣政府因應地方民意，向內政部營建署提出納入「提升道路品質計畫」，在許淑華、馬文君2位立委協助下，順利獲核定3500萬元改善工程：營建署補助84%、約2900萬元，縣府自籌比例16%、約600萬元；改善工程翻新重鋪路面長達8244公尺，並增設鋼板護欄1070公尺，也增設下邊坡擋土牆109公尺。

「真不敢相信這是真的！」法治村長葉阿良表示，武界部落產業聯絡道路原本寬達9公尺的道路，在蔓草盤據下淪為只剩2、3公尺寬，更有多處坍方待修、路況險象環生；他和鄰長紀添福向縣府反映爭取改善這條道路多年，至3年前才等到第一次會勘，由於經費龐大，當時部落幾乎沒有人敢奢望，沒想到今天能看到成果，美夢成真令人驚喜。