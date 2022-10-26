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美國新加坡睽違6年舉行戰略對話　聯合聲明首納台海

▲▼ 美國與新加坡25日在華府召開戰略夥伴對話，由美國國務院亞太助卿康達（右）、新加坡外交常務次長蔡艾伯（左）共同主持。（圖／翻攝自推特／Bureau of East Asian and Pacific Affairs）

▲美國、新加坡25日召開戰略夥伴對話，由美國國務院亞太助卿康達（右）、新加坡外交常務次長蔡艾伯（左）共同主持。（圖／翻攝自推特／Bureau of East Asian and Pacific Affairs）

中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國與新加坡今天在華府召開戰略夥伴對話，討論多項雙邊、區域議題。雙方會後聯合聲明首次納入台海議題，美方重申台海分歧須和平解決，星國則強調穩定美中關係的重要性。

睽違6年多，第5屆美星戰略夥伴對話今天在華府登場，由美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、新加坡外交常務次長蔡艾伯（Albert Chua）共同主持，雙方於會後發布11點聯合聲明。

根據聲明，本次對話觸及多項雙邊合作，包括經濟貿易、防衛安全等，雙方也談論諸多區域議題，包括台海緊張、俄烏戰爭及緬甸情勢等。

針對台海局勢，聲明指出，美星雙方在會中就近期台海緊張局勢交換意見，美方強調美國長年「一中政策」沒有改變，重申維繫台海和平穩定的重要性，呼籲兩岸分歧應和平解決，並表達反對任何單方面改變現狀。

在新加坡方面，聲明表示穩定的美中關係對區域及全球和平、穩定及繁榮至關重要，美中應維持開放溝通管道，以降低誤解及誤判的風險。

美星首屆戰略夥伴對話是在2012年召開，爾後於2014至2016年間連續3年舉辦，後來停開多年，直到今年才復辦。這是雙方首次於戰略對話會後聯合聲明關切台海議題。

新加坡總理李顯龍今年3月曾訪問華府，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行雙邊會談。當時雙方發布的聯合聲明僅強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端，未提及台灣或台海。

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