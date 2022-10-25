國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

▲9月26日16時25分離開咖啡店取車途中，游淑慧主動勾住劉世澤的手過馬路。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

距離投票日只剩1個月，所有候選人紛紛卯足全力拉票，本月22日、週六晚間，國民黨台北市長候選人蔣萬安在大直商圈舉辦競選活動，力拚連任的台北市議員游淑慧也同台造勢，穿著一襲俐落西裝外套、紮著馬尾的她，看起來氣勢十足，不僅賣力幫蔣萬安催票，也為自己把握與選民互動的機會。

造勢活動持續到晚間10點多結束，本刊直擊，游淑慧與其他人簡單寒暄後，就歸心似箭地駕駛紅色休旅車離開會場，並且在滂沱大雨中，迅速返回位於內湖的一棟豪宅。

本刊調查，游淑慧返回的豪宅，其實也是三立新聞網總編輯劉世澤的住處，二人已同居一段時間，雖然游是藍營民代，劉則被外界視為親綠媒體高層，但他們不受政治立場影響，譜出戀曲，證明愛情的力量大過一切！

▲9月26日16時09分游淑慧（左）繳停車費時，劉世澤（右）刻意保持距離。



游淑慧與劉世澤的戀情，其實相當低調，但也許因為正在熱戀，二人的互動還是露出些許端倪。上個月初開始，本刊就三度直擊，游趁行程的空檔，特地開車繞到三立接劉外出買咖啡，二人午後的短暫約會，就連在櫃檯點餐，游也黏踢踢地摟著劉，難分難捨、十分甜蜜。

本刊直擊， 9月26日下午4點，游淑慧結束三立電視台政論節目的錄影後，就走到三立公司後方，與穿著襯衫、西褲，外表斯文的劉世澤會合，接著二人一前一後往收費停車場走去，或許是擔心被公司同事發現，劉始終保持一段距離，默默跟在游後方。

▲台北市議員游淑慧問政犀利，是國民黨栽培的明日之星，目前正力拚連任。

相較劉世澤的小心謹慎，身為公眾人物的游淑慧反而相當大方，不時轉頭找劉說話，但劉只是安靜地走在後面，就連走到停車場繳費取車，游一度找不到零錢，劉仍緊張戒備地站在遠處等候，並東張西望盯著周遭經過的人們，絲毫沒有要靠近繳費機幫忙的意思。

好在不久後，游淑慧幸運地找到零錢自行「脫困」，二個人才一起走進停車場取車，並由游載劉到附近大賣場買咖啡。二人在咖啡店櫃檯點餐時，游突然將身體依偎在劉身上，接著環抱劉，還伸手在劉的後背摸了一番，最後摟著劉的腰，從二人的互動看得出來，游較為主動熱情，劉則維持一貫的緊繃，也不時環顧四周。

二人買好咖啡後，游淑慧就載劉世澤回三立上班，自己再繼續趕行程，即便二人已同居，卻不放過任何碰面的機會，就像電視廣告台詞「再忙也要陪你喝杯咖啡」，足見二人感情正濃。

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