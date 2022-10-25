「抓一隻蟑螂1800」愛車被入侵送修　過來人曝慘痛經驗：便宜啦

▲原PO發現冷氣孔有蟑螂出沒，二話不說砸1800元維修費抓蟑，引發網友熱議。（圖／示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

蟑螂無孔不入，若是出沒在自家車上，你能忍受嗎？一名網友在臉書貼出汽修報價單，透露自己為了抓一隻在冷氣出風口現蹤的蟑螂，花了1800元的「維修費」，讓他哭笑不得。不過，大多數人都認為這個錢必須花，還有人分享慘痛經驗，稱曾因此發生事故，相較之下這個費用已經很便宜了。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張維修報價單，但內容不見任何零件維修項目，而是寫著「後座出風口內有隻蟑螂，請幫忙取出」、「原價2600，小計1800元」，讓他不禁自嘲「1800元的蟑螂」、「最怕螞蟻蟑螂上車蓋房子！」

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▲▼報價單寫著「後座出風口內有隻蟑螂，請幫忙取出」。（圖／爆廢公社）

許多網友看完紛紛留言，「便宜啦，要不然你要隨時提心吊膽嗎」、「錢能解決的事都是小事」、「看到一隻，裡面有一窩」、「母蟑螂已經產卵完畢」、「抓出來後再放到別的地方，再賺一筆」、「維修員：雖然我看到十隻，但顧客只要求取出一隻」、「居然還有折扣！」

還有苦主分享慘痛經驗，「我上次開車等紅燈，蟑螂爬到我脖子，我嚇一大跳用手撥掉...結果無意識鬆開煞車撞到前車」、「遇過被下蛋的經驗，真的不好處理...即使用過兩次水煙，還是一堆寶寶時不時從冷氣出風口跑出來say hi！」

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