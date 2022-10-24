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達美樂漲價！網眼尖發現變貴「最多漲25元」　業者證實了

▲▼達美樂推出中秋優惠，點購指定組合，免費送大瓶可樂。（圖／業者提供）

▲達美樂披薩漲價了，業者證實有調整售價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

台灣達美樂在去年底宣告「不漲價」，表示「跟消費者站在一起」，如今也撐不住了！有網友近日發現，公司聚餐要訂達美樂時，跟之前菜單比對發現變貴了。漲價從10到25元不等，最高漲幅6%。而業者也證實，確實有調整售價。

網友在PTT八卦板論壇發文「有沒有連鎖披薩偷偷漲價的掛？」而內容提到，最近公司聚餐點了達美樂，價格跟之前的菜單對比好像有漲價。從圖片可以發現，龍蝦舞沙拉口味的大披薩先前755元、小披薩510元；如今調漲為大的770元、小的530元。

另外像是壽喜燒牛柳口味，原先大披薩690元、小披薩455元；如今調漲為大披薩700元、小披薩480元。目前看來，漲價從10到25元不等，最多漲價25元，最高漲幅6%。

▲▼達美樂推出中秋優惠，點購指定組合，免費送大瓶可樂。（圖／業者提供）

▲雖有部分品項漲價，但也有部分調降，並祭出外送買1送1、外帶半價優惠。（圖／業者提供）

不過部分品項也有調降，如青花彩蔬披薩，原先大披薩630、小披薩410；如今調降為大的570元、小的370元，等於最多調降60元。

據悉是原物料不斷漲價，業者原先自行吸收，但如今情況與去年不同，只好跟進。台灣達美樂也證實，確實有調漲，詳細情形會再進一步說明。

雖部分品項調漲，不過達美樂仍祭出多項優惠，包括外送大小披薩皆「買1送1」，外帶也有半價優惠且不分大小，平日週一到週四還有限時99元優惠等，提供消費者更多親民選擇。

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