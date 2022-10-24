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大陸 大陸焦點 特派現場

余茂春：習稱「反華勢力空前」　凸顯強烈不安全感

▲▼余茂春。（圖／翻攝自美國國務院）

▲余茂春（右）。（圖／翻攝自美國國務院）

文／中央社華盛頓23日電

中共20大落幕，美國務院前中國政策顧問余茂春分析，不同於19大期間總書記習近平暢談共產黨偉大使命，20大習則聚焦安全並稱反華勢力空前強大，凸顯他強烈的不安全感。

目前擔任華府哈德遜研究所（Hudson Institute）「中國中心」（China Center）主任的余茂春在中共20大召開後接受中央社專訪，談習近平進入第三任後美中交往政策調整、美中台未來發展態勢等議題。

▼習近平再度連任，率政治局常委亮相。（圖／路透社）

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

20大報告顯示強烈不安全感 未來將獨往獨來

比較習近平在中共19大與20大報告，余茂春指出，習近平的19大報告呈現的是樂觀主義、豪放，認為東升西降，提的都是「人類命運共同體」、「中國共產黨偉大使命」、「全球和平安全」。

但現在不同。

他指出，20大報告主要談的是「安全」，談政治安全、經濟安全、文化安全，因為處境已經不同。習近平還提到國際反華勢力空前強大，著重強調這點顯示他有強烈不安全感。

中共20大落幕後，隨即召開的中共20屆一中全會選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平一如預期三度擔任總書記。其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

對於習近平「毫無懸念」連任，余茂春沒有太多懷疑，因為中共不可能有黨內公開挑戰。但他提到，習近平有個特殊情況，亦即中共黨內已無大老，可以終身獨裁的老人已經不在。

他說，第三代領導人江澤民雖有權，但不像第二任領導人鄧小平是第一代中共領導人，習近平因此可以獨往獨來，想任多久就多久。然而，習近平只是個紅二代，政權根基不穩固，所以上任10年來大規模清洗。這是中共政權本質。

至於進入第3任期的習近平未來走向，余茂春認為完全得看中國國內情況。若老百若認為政權已不可救藥，就會產生很多變數。

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

美中交往近半世紀 反思已經開始

他說，快速中國的崛起，未如美國為首的西方世界預期的接受國際秩序規範，並民主帶入中國社會，反而逐漸日益獨斷獨行，也引來長達50年的美中交往政策（engagement policy）是否應該做出調整的反思。

余茂春直言，交往政策是個幻想。美國已自5、6年前開始重新調整戰略評估，對中共政權本質深刻反思。這個反思已經達成共識，而且是全美的共識，美國國會對中共倒行逆施、中美關係負面交往後果有全面共識，幾乎沒有反對聲音。

他說，不只美國，全世界幾乎所有重要國家都已清楚認識中共，中共的野心對全球民主制度、世界和平是重大挑戰，是全球性挑戰，因為習近平講要創造「中國共產黨領導的人類命運共同體」，這是把中國國內統治方式向全球推廣。

他表示，習近平不是直接輸出統治方式，而是間接的，首先對全球經濟、技術、戰略資源進行控制後，再將中共政體全盤搬到國際。這也是為何習近平講要領導全球，給全球指明方向，引起大家共同警惕。所以反思早已早開始，問題是具體措施。

余茂春指出，許多國家正在調整政策，調整對中國經濟依賴的程度，中國周邊國家、美國都在調整對中國經濟與技術、原料供應過分依賴的情況，逐步尋求平衡、重新調整。

他說，美、英、法、日等國，都對中共商業情報有很大反彈，採取一系列措施。美國也對關鍵部位，軍民兩用的關鍵技術與產品加以嚴格控制，這都是具體措施。

對於現任美國總統拜登（Joe Biden）強調與中國競爭不對抗，余茂春指出，競爭是友好詞彙，公平競爭，公開開放。

他說，但中共對中美關係的根本方式是「鬥爭」，列寧主義式的鬥爭，把美中關係一系列東西都看成是兩種制度、兩種意識形態間不可妥協的真正奮鬥、鬥爭，是習近平講的「你死我活」的鬥爭，也是他在20大報告中國際部分的精髓。這點拜登政府還沒徹底認識到。

在雙邊關係、多邊關係方面，他指出，應有全方位、坦誠的對話，不能指望美國對新疆人權的嚴重侵犯、種族滅絕置之不理。

他說，美中經濟交往應繼續進行，但也要承認美中政治意識形態有很大差別，這些差別要透過對話、透過真誠合作解決。合作是必要的，但要有原則，不能因為中共抵制就放棄。

他指出，關鍵在怎麼交往、怎麼合作，要有原則性。美國的中國政策逐漸著眼於長遠計畫與對應方式，而不是針對每一個具體方式。

他說，氣候、毒品都很具體，中共不合作，可以預料，不傷大雅，自川普時代美國政府開始制定長遠對策，這種長遠對策也已被全美接受。中美的根本實質，不會因為美國是鷹派還是鴿派掌權而改變。

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

更在乎政權穩定 短期對台動武機會不大

至於台灣與國際最關心的是進入第三任期的習近平，是否會為了實現中國夢對台動武，余茂春指出，中共最關心是自己這把交椅坐得穩不穩。

他說，若要發動對台軍事行動，中共最先要考慮的是對國內經、社會穩定的效果。大規模兩棲戰爭對地方政府、財政、交通都會有影響，老百姓生命、福祉會受到負面影響，都得考慮。

他表示，中共從1949年建國以來，對台武力威脅從未斷過，時間表一直是緊急的，從來沒有放鬆。但習近平的20大報告中對台灣相對談得少，他認為，這與美國戰略逐漸清晰且直接有關，中共也清楚。

他說，在具體操作、友軍支援方面，對共軍有深刻研究的余茂春指出，中共都處於明顯弱勢，真的操作不易。且若戰事久拖，甚至被打敗，將對政權帶來影響，這是中共的重要考量，攻打台灣在政治上有巨大風險。

余茂春指出，烏克蘭戰爭也帶給中國極大教訓。中共數十年來沒有真正打過仗，有很多吹噓成分在裡面，現代戰爭的武器也不見對中共有利。烏克蘭是陸地戰爭，台灣有百英里的海峽，海峽已經國際化，要打兩棲戰爭並不容易。

他說，若要阻止美國軍事干預會將戰事擴大，日本也可能涉入。這都非常複雜，中國對台恐嚇很多都很虛，但他也強調，不能掉以輕心，還是必須認真對待。

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