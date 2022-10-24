韓國瑜譏諷愁眉苦臉　陳時中：顏值是天生的「笑容可能要多一點」

記者呂晏慈／台北報導

高雄市前市長韓國瑜23日為國民黨台北市議員候選人戴錫欽站台時，向民進黨台北市長候選人陳時中喊話，愁眉苦臉沒有選票，當陳要跟選民握手的時候，選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」；對此，陳時中24日上午受訪說，顏值是天生的，笑容可能要多一點。

韓國瑜昨天下午說，他很想跟陳時中說，「愁眉苦臉沒有選票，你怎麼越選越苦啊，越苦越選啊」，愁眉苦臉、眉頭深鎖，去拜託選民，當要握手的時候，選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」。引發現場韓粉一陣大笑。

對此，陳時中今天上午接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄前受訪說，顏值是天生的，如果跟選民見面的時候，有這樣的指教，「就儘量要展現我們的笑容」。

另對於中廣與蓋洛普徵信合作公布最新民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以支持度29.67％奪冠，而上回墊底的陳時中，此次微幅增加至22.13％，落後蔣萬安7.54個百分點，陳時中說，民調還是供參考，對於一些機構的效應，他維持原來的態度，跟選民好好的來溝通，「像剛才講說，笑容可能要多一點吧」，並稱在拜票時都可以感覺得到，選民越來越堅定。

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝）