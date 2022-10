角逐英國首相！前財政大臣蘇納克宣布競選保守黨黨魁

▲英國前財相蘇納克(Rishi Sunak)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)23日正式宣布競選保守黨黨魁,爭取首相大位。他說,如今的英國正面臨嚴重經濟危機,「我要拯救我們的經濟,團結我們的黨,為我們的國家奮鬥」。

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK