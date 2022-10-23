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角逐英國首相！前財政大臣蘇納克宣布競選保守黨黨魁

▲▼英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）23日正式宣布競選保守黨黨魁，爭取首相大位。他說，如今的英國正面臨嚴重經濟危機，「我要拯救我們的經濟，團結我們的黨，為我們的國家奮鬥」。

蘇納克23日透過推特宣布參選消息，並承諾兌現2019年的宣言，在他的領導之下，各級政府都將廉潔、專業且負責，「我們黨現在做出的選擇將決定下一代英國人是否會比上一代擁有更多機會」。 

蘇納克宣布這項消息之前，曾於22日晚間與前首相強生（Boris Johnson）進行3小時面對面會談。英國執政保守黨黨魁提名將於24日結束，參選人須獲得至少100名議員提名的門檻，目前蘇納克已獲得120多名議員支持，比支持強生參選的50多名議員還要多。

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關鍵字：

Rishi Sunak強生保守黨英國首相

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