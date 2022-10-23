保守黨高層要擠掉強生！他急會晤蘇納克　「許諾高位」換絕對忠誠

▲英國前財政大臣蘇納克與前首相強生已結束會晤。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國執政保守黨即將舉行黨魁選舉，2位熱門候選人蘇納克與強生在當地22日晚間8點，舉行了長達3小時的面對面會談。截至目前為止，媒體尚未得知此次會談的相關細節，但有消息稱，民調較高的強生，已許諾蘇納克一個「最高職位」。

據《每日郵報》報導，強生（Boris Johnson）與蘇納克（Rishi Sunak）已在晚間11點20分左右結束會晤，強生在會上承諾，若他再次任相，將安排蘇納克出任高層職位，但強生希望蘇納克能報以「絕對的忠誠」，否則他將放棄蘇納克。

強生的一名盟友透露，前首相舉辦此次會面，還做出相關許諾的目的，是希望能「為國家利益建立一個聯盟」，同時也希望避免兩強相爭造成黨內分裂。儘管強生7月剛被其黨內議員拉下馬，但民調顯示，他在人民心目中仍有一定分量。

▲強生為了專注選舉，提前結束了在加勒比海的度假，乘搭經濟艙返回倫敦。（圖／路透）

《每日郵報》的Deltapoll調查發現，以目前的情況來看，工黨有望在接下來的大選中領先25個百分點，同時拿下320個多數席位，但如果強生贏得黨內選舉的話，工黨的領先優勢將瞬間縮減至10個百分點，且多數席位也將減少至26個，顯示強生是能帶領保守黨贏得下屆大選的極佳人選。

民調也顯示，若蘇納克成為黨魁，工黨的領先優勢將落在17個百分點，並預計獲得124個多數席位。雖然強生是民眾較為心儀的保守黨黨魁，不過蘇納克在黨內的支持率更高。截至目前為止，黨內已陸續有多名官員表態支持蘇納克。前副首相拉布（Dominic Raab）甚至直言，英國不能再走回頭路，或讓「派對門」重演。

競選黨魁的提名日將在24日結束，但強生與蘇納克至今仍未表態是否參選。蘇納克目前已獲得120多名議員支持，達到100名下議院議員提名的門檻。一位與強生關係密切的未具名消息人士聲稱，支持強生的議員已超過100名，因此他將角逐下任首相大位，但也有英媒表示，支持強生參選的議員只有50幾人。

據悉，為了增加支持率，強生在結束加勒比海的假期時，就開始致電部份保守黨議員爭取支持。然而，黨內高層卻正以強生二度拜相將進一步損害英國經濟、造成金融巿場動盪為由，積極阻止強生贏得黨魁選舉，甚至還有十多名議員表明，若強生勝選，他們就會退黨。