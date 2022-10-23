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2023星象出現「劃時代巨變」！12星座愛情課題曝光　射手恐被逼婚

▲▼超正戀愛觀讓愛情一帆風順。（圖／Unsplash）

▲2023年冥王星進入水瓶座，將帶來劃時代巨變，對12星座愛情運的影響又會是什麼呢？（示意圖／Unsplash）

文／艾曼達 Amanda
摘自／春光出版《愛情運完全攻略

冥王星將在2023年3月23日從停留15年的摩羯座，進入到水瓶座；接著受到逆行的影響，於6月11日退回摩羯座，這是2023年最值得我們關注的星象。

當我們提到水瓶座，一定會想到它的「創新」特質。所謂的創新，就是大家想不到、猜不到的才是真正的創新。因此當冥王星進入水瓶座，事情到底是好是壞、會有什麼樣的影響，真的很難預料，這樣也才符合這組星象的特質。可以確定的是，科技發展、網路世界，乃至於航太工業這些領域，都將有劃世代的改變。

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跟每個人切身相關的轉機與危機

那麼這將為我們的生活帶來什麼呢？我們可以期待生活輔助類的科技產品，將大幅增進日常生活的便利性，例如只要發出口令，幾乎所有家事都能夠一一處理完畢，無須汗流浹背地勞動。透過新穎的網路科技，人與人之間的交流也能如臨現場般生動，例如聆聽歌劇時，每位觀眾都感受到波伽利彷彿站在面前，單獨唱給你聽；或者大家各自在家裡準備好食物，只要打開設備，就能有一起用餐的感覺，不再需要實體的會面。

然而還是有危機在我們的周遭，可以預期武器的威力將更加致命，而只是擦槍走火的衝突，就可能演變為毀滅性的戰爭。

感情需要慢下來、想一想

行運的金星將從7月23日開始在獅子座逆行，直到9月4日才會恢復順行。影響所及，已經有伴侶的人們，將透過日常生活中點點滴滴的互動，思考這段感情對我而言有什麼意義。伴侶是引領了我成為更棒的人，還是阻礙了我個人的發展？這樣的思索，不意味著馬上就會改變彼此的關係，而是透過反思，調整兩人互動模式的方向，讓自己更自在、更有自信。

而正在尋覓對象的朋友，如果遇到彷彿前世已注定好緣分的對象時，也能夠稍微放緩腳步，觀察對方是真心真意，還是帶有目的性的交往。

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲正在尋覓對象的朋友，也要稍微放緩腳步，觀察對方是真心真意。（圖／取自免費圖庫pexels）

十二星座究極愛情解析

＊請參考太陽與上升星座。

牡羊座
愛情運：控制欲大增，容易因金錢產生衝突
今年課題：是時候正視你的用錢習慣

金牛座
愛情運：對感情與伴侶有嶄新的體會
今年課題：改頭換面，創造新的形象吧

雙子座
愛情運：感情穩定的時刻，想結婚了？
今年課題：也差不多該理財了吧

巨蟹座
愛情運：迎接美好緣分，出門是第一步
今年課題：做自己情緒的主人

獅子座
愛情運：面臨抉擇，先思考自己想要什麼
今年課題：慎選合作夥伴

處女座
愛情運：桃花將在休閒場合中出現
今年課題：深入拆解焦慮的根源

天秤座
愛情運：清空自己才能容納新戀情
今年課題：順應變化，調適心態

天蠍座
愛情運：事務繁忙，感情需要加溫
今年課題：別被資訊給淹沒了

射手座
愛情運：長輩催婚壓力大
今年課題：平衡事業與感情

摩羯座
愛情運：感情穩定，安心踏實
今年課題：整理朋友圈

水瓶座
愛情運：金錢觀不同帶來摩擦
今年課題：感情要用感性來談

雙魚座
愛情運：夢中情人降臨
今年課題：想創業不妨先走出舒適圈

▲▼春光出版《2023愛情運完全攻略：星座、紫微、塔羅、女神卡、愛情魔法……你的愛情，有解方！》集結中西占卜名師群來拯救大家的愛情運。（圖／春光出版提供）

★作者：艾曼達 Amanda，法律系畢業，曾任職上市公司法務十多年。現為專業占星師、塔羅占卜師，從事相關教學工作，並擔任節目《命運好好玩》星座老師、ELLE雜誌每月星座專欄主筆。研究塔羅牌、占星學、東西洋神祕學近二十年，師承「國際占星學院Academy of Astrology」魯道夫老師，並受教於多位世界級大師。FB粉絲團：Amanda的星空

★本文摘自春光出版《2023愛情運完全攻略：星座、紫微、塔羅、女神卡、愛情魔法……你的愛情，有解方！》聽說你的桃花還沒來？來了卻不是很乖？最強中西占卜名師群來拯救你了！內容囊括星座、紫微、塔羅、女神卡、愛情魔法。

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