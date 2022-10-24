　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共「意識形態總管」將主掌對台事務　台學者：必須研究王滬甯

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十屆一中全會今（23日）選出新一屆7名政治局常委，習近平三度擔任總書記，其餘6人是李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。其中趙樂際、王滬寧是老面孔，深得習信任。外界推估王滬甯明年兩會後將接任汪洋全國政協主席職務，主掌對台事務。《東森新媒體ETtoday》訪問兩岸涉台學者指出，王滬寧是中共「意識形態總管」，台灣必須更加注意大陸對台統戰宣傳，大陸學者認為，台海大方針基調依然不變，只會更加強化和平統一進程。

大陸官媒資料顯示，現年67歲的王滬寧1955年次，出生於上海，現任中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央政策研究室主任，中央全面深化改革領導小組辦公室主任。此前任職：中央政策研究室政治組長、中央政策研究室副主任

王滬寧目前黨內排名第五，從昨日公佈新一屆中共中央政治局常委名單，排在第四位，按慣例將在明年三月全國政協會議時當選主席，在中央是分管統戰工作，兼任中央對台工作領導小組第一副組長，作為組長習近平最重要的助手。

▲▼2021、兩會、大陸全國政協主席汪洋、大陸全國政協第十三屆第四次會議、習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝央視）

▲二十屆中央政治局委員排序第四的王滬寧。（圖／記者任以芳攝）

被外界稱為「領導人大腦」的王滬寧，2002年到2020年間擔任中共中央政策研究室主任，曾是江澤民、胡濤、習近平三任中共中央總書記主要撰稿人，也是唯一橫跨三任領導人、不受派系影響、一路被重用的中共意識形態大總管。

過去汪洋在黨內屬於「溫和派」，未來王滬寧接掌全國政協對台工作是否有變化？趙建民受訪說，對照過去全國政協主席都是對台工作小組副組長，只有在紀念性場合，兩岸研討會等做政策性發言，不會超出中國大陸對台政策大框架，其功能性並不凸顯。

他強調，「對台小組主要掌握在組長習近平手裡，所以把王滬寧放到這個位置（全國政協主席），有很大的作用，台灣必須好好注意研究。」

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十屆中央政治局委員名單外界視為「習家軍」大勝。（圖／記者任以芳攝）

身為「意識形態」總管的王滬寧，能把領導人思想精準貫徹，並且善於操作思想宣傳。比如江澤民主政期間「三個代表」，胡錦濤「科學發展觀」，習近平「中國夢」，「中國特色社會主義思想」都是王滬寧幕後設計策劃。

對此，趙建民分析，「 2019年2月習近平提出來『一國兩制、台灣方案』開始加強統一的理論，二十大報告中也提到把統一提上日程，當你看到那幾句話，再來看王滬寧，一目瞭然。」

他進一步說，習近平在告台灣同胞書拋出「一國兩制、台灣方案」，引起台灣民眾反彈。預料王滬寧接掌全國政協後，會加強對台「統一理論」論述，豐富「一國兩制」內涵，兩個重責大任優給王滬寧，顯示習近平非常重視這個位置，未來肯定有所調整。

從王滬甯出身背景看，這樣的安排，是否符合對台工作是政治鬥爭的主軸？大陸學者包承柯受訪時認為，「王滬寧接下汪洋工作後，對台方針不會有太大變化，由於「台灣問題」涉及國家核心利益、對美和國際關係，習總書記還是會親自操盤。」

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十屆中央政治局委員只有趙樂際、王滬寧續任，都是習的親信。（圖／記者任以芳攝）

中共二十屆新領導班子唯二續任的老面孔趙樂際，同樣是習近平主要左右手，未來接掌全國人大主席。由於這個位置需要極度忠誠的親信，由此可見趙樂際是習近平最信任得力助手。

趙建民分析，「為什麼安排趙樂際擔任這個位置？全國人大要從法律面上支持共產黨的執政，這個位置非常重要，要以全國人大、管理地方人大的名義，代表中共跟地方接軌。中共十八屆四中全會後開始強化「全面依法治國」，趙樂際往後不只妥善處理民意，更要加強貫徹法治建設，這個位置非常重要。

其他新亮相四名常委都是「習家軍」親信，尤其李強、蔡奇、李希是習浙江幫的「之江新軍」，即使李強處理上海疫情引起民怨，習近平依然拔擢他，成為黨內排名第二的總理人選。

趙建民表示，這一次常委人事太過集中在東南沿海，反映出習近平已全面掌權，對於一些人意見，沒有這麼在意。他更在意的是能不能充分執行，自己所設定的中華民族偉大復興的政策理念，從人事安排來看，可以預見未來中共政治正確繼續貫徹習近平思想路線。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共「意識形態總管」將主掌對台事務　台學者：必須研究王滬甯

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」　無法開機了

15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

中共「意識形態總管」將主掌對台事務　台學者：必須研究王滬甯

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

閨密驗DNA才知是「雙胞胎姊妹」！父母無奈送養　背後故事超鼻酸

數學考卷29題答案「全都是A」！老師解釋背後原因：不是整學生

他罹胃結石被醫師要求「每天喝可樂」！一周後回診驚呆：這麼有用

再婚初戀8年！她生3胎坐完月子　返家見一幕哭了：嫁對人了

中共新7常委「習家軍勝、團派退」　趙建民：對人事安排非常意外

2歲女兒水洗4萬MacBook！竟是因「爸說電腦垃圾多」　無法開機了

15歲女「當吸血雞頭」誘友賣淫！30歲女警「扮援交妹」釣魚破案

上海台商台青如何看中共新一屆領導班子

台北熊好券2.0今晚6時截止登記　「6抽2」最高可拿2千元

俄軍稱烏恐用「髒彈」　澤倫斯基強烈駁斥

魔鬼詩篇作者遇刺現況曝　經紀人透露一隻眼睛失明

美英俄防長討論烏克蘭局勢　俄稱基輔恐用髒彈

中共「意識形態總管」將主掌對台事務　台學者：必須研究王滬甯

152檔股票「有條件限空」！國安基金喘口氣　但有「後座力」

女三寶跑國道「鬼切2道」被罰1萬8！求情法官會丟工作　下場出爐

台虎第三季虧損加大是因未實現匯兌損失　第四季因解封業績將明顯改善

媽媽花450帶女兒剪髮「像狗啃的」　謎之背影照曝慘痛代價

測速照相也欺敵！駕駛轉頭一看傻住「雞排咧」　釣出一排神回覆

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

大陸熱門新聞

她再婚初戀坐完月子　返家見一幕哭了

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

胃結石被醫師要求「喝可樂」！一周後回診驚呆

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

數學考卷「答案全是A」！老師揭原因

肉包內餡多到滿出來！他咬一口氣炸

女兒水洗4萬MacBook！原因超貼心

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

美國築「晶片長城」阻陸發展 美企工程師撤出工廠致部分設備停轉

中共新7常委「習家軍勝、團派退」

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

擁100名情婦！陸高官遭爆全社區小孩都叫他爸

中共「意識形態總管」將主掌對台　

更多熱門

相關新聞

日學者：中國難立即武力犯台

日學者：中國難立即武力犯台

中共20屆一中全會23日選出新一屆領導班子，中國國家主席習近平破例三連任中共總書記，有日本專家分析，中國勢必維持採取對台施壓的路線，但很難立即武力犯台。

中共新7常委「習家軍勝、團派退」

中共新7常委「習家軍勝、團派退」

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

新華社：習2020年就部署人事　

新華社：習2020年就部署人事　

中共「政壇明星」胡春華出局

中共「政壇明星」胡春華出局

關鍵字：

二十大北京

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

8天特休可換3萬「休假or拿錢」　網友曝答案

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面