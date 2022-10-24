中共「意識形態總管」將主掌對台事務　台學者：必須研究王滬甯

▲二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十屆一中全會今（23日）選出新一屆7名政治局常委，習近平三度擔任總書記，其餘6人是李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。其中趙樂際、王滬寧是老面孔，深得習信任。外界推估王滬甯明年兩會後將接任汪洋全國政協主席職務，主掌對台事務。《東森新媒體ETtoday》訪問兩岸涉台學者指出，王滬寧是中共「意識形態總管」，台灣必須更加注意大陸對台統戰宣傳，大陸學者認為，台海大方針基調依然不變，只會更加強化和平統一進程。

大陸官媒資料顯示，現年67歲的王滬寧1955年次，出生於上海，現任中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央政策研究室主任，中央全面深化改革領導小組辦公室主任。此前任職：中央政策研究室政治組長、中央政策研究室副主任

王滬寧目前黨內排名第五，從昨日公佈新一屆中共中央政治局常委名單，排在第四位，按慣例將在明年三月全國政協會議時當選主席，在中央是分管統戰工作，兼任中央對台工作領導小組第一副組長，作為組長習近平最重要的助手。

▲二十屆中央政治局委員排序第四的王滬寧。（圖／記者任以芳攝）

被外界稱為「領導人大腦」的王滬寧，2002年到2020年間擔任中共中央政策研究室主任，曾是江澤民、胡濤、習近平三任中共中央總書記主要撰稿人，也是唯一橫跨三任領導人、不受派系影響、一路被重用的中共意識形態大總管。

過去汪洋在黨內屬於「溫和派」，未來王滬寧接掌全國政協對台工作是否有變化？趙建民受訪說，對照過去全國政協主席都是對台工作小組副組長，只有在紀念性場合，兩岸研討會等做政策性發言，不會超出中國大陸對台政策大框架，其功能性並不凸顯。

他強調，「對台小組主要掌握在組長習近平手裡，所以把王滬寧放到這個位置（全國政協主席），有很大的作用，台灣必須好好注意研究。」

▲二十屆中央政治局委員名單外界視為「習家軍」大勝。（圖／記者任以芳攝）

身為「意識形態」總管的王滬寧，能把領導人思想精準貫徹，並且善於操作思想宣傳。比如江澤民主政期間「三個代表」，胡錦濤「科學發展觀」，習近平「中國夢」，「中國特色社會主義思想」都是王滬寧幕後設計策劃。

對此，趙建民分析，「 2019年2月習近平提出來『一國兩制、台灣方案』開始加強統一的理論，二十大報告中也提到把統一提上日程，當你看到那幾句話，再來看王滬寧，一目瞭然。」

他進一步說，習近平在告台灣同胞書拋出「一國兩制、台灣方案」，引起台灣民眾反彈。預料王滬寧接掌全國政協後，會加強對台「統一理論」論述，豐富「一國兩制」內涵，兩個重責大任優給王滬寧，顯示習近平非常重視這個位置，未來肯定有所調整。

從王滬甯出身背景看，這樣的安排，是否符合對台工作是政治鬥爭的主軸？大陸學者包承柯受訪時認為，「王滬寧接下汪洋工作後，對台方針不會有太大變化，由於「台灣問題」涉及國家核心利益、對美和國際關係，習總書記還是會親自操盤。」

▲二十屆中央政治局委員只有趙樂際、王滬寧續任，都是習的親信。（圖／記者任以芳攝）

中共二十屆新領導班子唯二續任的老面孔趙樂際，同樣是習近平主要左右手，未來接掌全國人大主席。由於這個位置需要極度忠誠的親信，由此可見趙樂際是習近平最信任得力助手。

趙建民分析，「為什麼安排趙樂際擔任這個位置？全國人大要從法律面上支持共產黨的執政，這個位置非常重要，要以全國人大、管理地方人大的名義，代表中共跟地方接軌。中共十八屆四中全會後開始強化「全面依法治國」，趙樂際往後不只妥善處理民意，更要加強貫徹法治建設，這個位置非常重要。

其他新亮相四名常委都是「習家軍」親信，尤其李強、蔡奇、李希是習浙江幫的「之江新軍」，即使李強處理上海疫情引起民怨，習近平依然拔擢他，成為黨內排名第二的總理人選。

趙建民表示，這一次常委人事太過集中在東南沿海，反映出習近平已全面掌權，對於一些人意見，沒有這麼在意。他更在意的是能不能充分執行，自己所設定的中華民族偉大復興的政策理念，從人事安排來看，可以預見未來中共政治正確繼續貫徹習近平思想路線。