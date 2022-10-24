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大陸 大陸焦點 特派現場

習第三任期主軸「中國式現代化」　全面推進中華民族偉大復興

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共第二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央政治局七名新常委昨23日亮相，中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在人民大會堂金色大廳會見600多位中外記者。針對未來執政五年藍圖，習近平發表重要談話指出，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，並且從嚴治黨，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定，世界發展局勢，中國大門只會越開越大。最後，習近平向在場中外媒體強調以「客觀真實」報導中國的故事，講好正在經歷的新時代故事。

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央第二十屆中央政治局委員新亮相。（圖／記者任以芳攝）

昨22日中午12時5分中共二十屆新任中央政治七名常委全體亮相，開門瞬間，習近平帶領新一屆領導班子出場，現場超過600多名中外記者捕捉歷史性一刻，這也是疫情以來，中共做高領導階層「首次集體」與媒體近距離面對面接觸採訪。

另外，每五年換屆中共中央政治局常委，過去都在人民大會堂東大廳集體亮相。這次改在人民大會堂金色大廳，這裡也是歷年舉行兩會總理記者會的地方，因疫情改成線上視訊，已關閉近三年不開放媒體進場採訪。

如今金色大廳首次成為見面會場地，規模更大，足以顯示大陸官方極為重視習近平開啟個人歷史性第三任期，外界也更關注，習將如何引領新一屆領導班子執掌大陸未來五年治國方向？

習近平昨日發表重要談話時前，先向大家介紹中共中央政治局常務委員會其他成員，代表新一屆中共中央領導成員衷心感謝全黨同志的信任。同時表示「一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托。」

▲▼二十屆中央政治局委員，習近平、趙樂際、李強、王寧、蔡奇、丁薛祥、李希 。（圖／記者任以芳攝）

▲習近平續任總書記，開啟歷史性第三任期。（圖／記者任以芳攝）

接著談到過去執政目標，習近平說，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新徵程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。

習近平強調，面對新征程上新挑戰新考驗，必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進「全面從嚴治黨」。當今世界面臨前所未有的挑戰。「我們歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。」只要共行天下大道，各國就能夠和睦相處、合作共贏。

習近平強調，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。經過改革開放40多年不懈努力，創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。現在，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。

最後，習近平向現場中外記者表示「大家辛苦了」。強調歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，「客觀真實」向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。

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