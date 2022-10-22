《我們的藍調時光》一字未刪劇本書在台發行！盧編親寫1句話送粉絲

▲《我們的藍調時光》劇本書將來台發行。（圖／《我們的藍調時光》劇照）



記者林育綾／綜合報導

韓劇魅力席捲，今年Netflix年中收視排名當中，有2部文學性濃厚劇作異軍突起，分別為《我們的藍調時光》、《我的出走日記》，其中《藍調》編劇盧熙京的文字作品，一字未刪的劇本雙書將在10月24日起預購，由新經典文化發行。

據了解，盧熙京寫作30餘年來始終如一，將「人即為一切」的人生哲學融入電視劇，建構出獨一無二的編劇世界，對於生命本質的探討、對人類的熱愛，加上高完成度的劇本，不僅獲得大眾的喜愛，更在編劇界得到極高評價。近年作品有《他們的世界》、《沒關係，是愛情啊》、《Live：轄區現場》等劇，幾乎每年都有代表性作品，出版過散文集《此刻不愛的人，都有罪》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盧熙京編劇《我們的藍調時光》在今年熱播。（圖／ⓒ 김제원(KIMJEWON)）



除了締造「用閱讀的電視劇」類別，盧熙京秉持「寫作和其他的勞動工作無異」的信念，20年以來每天寫作8個小時，認為「文字與生活無法分割」。而他私下也持續捐獻並擔任志工，在每次出版書籍後，會將版稅全額或部分捐贈給有需要的機關；更多次獲頒百想藝術大獎，2021年還獲得韓國大眾文化藝術獎寶冠文化勳章。

跟《我們的藍調時光》同時期在台引發迴響的《我的出走日記》，編劇朴海英有「療癒系編劇」的稱號，另一代表作是由IU主演的《我的大叔》。和盧編同樣低調且鮮少公開受訪的她，10月20日首次來台為金鐘加持，也將進行公開演講。

此次盧熙京也為《我們的藍調時光》劇本雙書，親手為大家寫一段話，「你何時要開始幸福呢？我打算從此時此刻就感受幸福。」祝福台灣的觀眾與讀者。新經典文化表示，劇本雙書出版品將在10月24日開始預購，推出精裝贈品版，造福跨海劇迷。

▲《我們的藍調時光》劇本雙書，一字未刪版由新經典文化發行。（圖／新經典文化提供）