限時2天！全聯買菜送「1袋香蕉」　11月起打流感疫苗再送1萬袋

▲全聯力挺國產香蕉，限時推出買菜買肉就送1袋香蕉，11月到指定地點打流感疫苗再送1袋。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為力挺本土香蕉，10/22、10/29兩天將祭出限定優惠，只要購買蔬果、魚、肉等生鮮商品，消費滿299元送香蕉1袋(350g)，每店限量20包；而11/1起到全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉(1kg)，預計送出1萬袋。此外這段期間產地香蕉、履歷香蕉也都祭出優惠價！

近來香蕉產銷失衡，全聯為挺國產優質水果，號召全民一同幫助農友走過低潮。今年主打來自南投、旗山、屏東產地的優質香蕉，其中屏東是全台第1大產區，南投山蕉口感Q彈、果肉香氣濃郁；而旗山蕉則是產地契作嚴選，由種植經驗近10年的模範農民所栽種，品質皆有保證。

為了更積極推廣香蕉，除了在全聯千間門市的PX TV、官方LINE、FB等自媒體加強宣傳，在商品則推出袋裝香蕉，有產地嚴選600g/袋，在10/21~10/27、11/1~11/10期間售價39元；產銷履歷1kg/袋，10/28~11/3期間售價49元；裸賣香蕉在10/24~10/26期間每斤21元，供消費者選擇。

▲11/1起至全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉。（圖／南市醫提供）



另外，全聯於10/22、10/29兩天推出限定優惠，購買蔬果、魚、肉等生鮮商品，消費滿299元送香蕉1袋(350g)，每店限量20包，總計2天將送出15噸的香蕉。同時，為配合疾管署於全聯設置流感疫苗接種站，消費者於11/1起至全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉(1kg)，預計送出1萬袋，數量有限，送完為止。

全聯曾於2017年挺身支援香蕉，當時全力銷售即便讓利保價自行虧損近2億元，仍持續為農民發聲。去年整年度香蕉銷售噸數約1萬噸，銷售金額超過7億元；今年預計販售噸數成長1成，金額上看8億元。值得一提的是，為了讓消費者食用更安心，今年大幅提升產銷履歷香蕉的比例，從去年不到1%的占比，至今年10月中旬增加至近15%。