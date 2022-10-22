　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時2天！全聯買菜送「1袋香蕉」　11月起打流感疫苗再送1萬袋

▲▼全聯力挺國產香蕉，限時推出買菜買肉就送1袋香蕉，11月到指定地點打流感疫苗再送1袋。（圖／全聯提供）

▲全聯力挺國產香蕉，限時推出買菜買肉就送1袋香蕉，11月到指定地點打流感疫苗再送1袋。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為力挺本土香蕉，10/22、10/29兩天將祭出限定優惠，只要購買蔬果、魚、肉等生鮮商品，消費滿299元送香蕉1袋(350g)，每店限量20包；而11/1起到全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉(1kg)，預計送出1萬袋。此外這段期間產地香蕉、履歷香蕉也都祭出優惠價！

近來香蕉產銷失衡，全聯為挺國產優質水果，號召全民一同幫助農友走過低潮。今年主打來自南投、旗山、屏東產地的優質香蕉，其中屏東是全台第1大產區，南投山蕉口感Q彈、果肉香氣濃郁；而旗山蕉則是產地契作嚴選，由種植經驗近10年的模範農民所栽種，品質皆有保證。

為了更積極推廣香蕉，除了在全聯千間門市的PX TV、官方LINE、FB等自媒體加強宣傳，在商品則推出袋裝香蕉，有產地嚴選600g/袋，在10/21~10/27、11/1~11/10期間售價39元；產銷履歷1kg/袋，10/28~11/3期間售價49元；裸賣香蕉在10/24~10/26期間每斤21元，供消費者選擇。

▲11/1起至全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉。（圖／南市醫提供）

另外，全聯於10/22、10/29兩天推出限定優惠，購買蔬果、魚、肉等生鮮商品，消費滿299元送香蕉1袋(350g)，每店限量20包，總計2天將送出15噸的香蕉。同時，為配合疾管署於全聯設置流感疫苗接種站，消費者於11/1起至全聯指定據點施打流感疫苗，即贈送履歷香蕉(1kg)，預計送出1萬袋，數量有限，送完為止。

全聯曾於2017年挺身支援香蕉，當時全力銷售即便讓利保價自行虧損近2億元，仍持續為農民發聲。去年整年度香蕉銷售噸數約1萬噸，銷售金額超過7億元；今年預計販售噸數成長1成，金額上看8億元。值得一提的是，為了讓消費者食用更安心，今年大幅提升產銷履歷香蕉的比例，從去年不到1%的占比，至今年10月中旬增加至近15%。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
周末雨彈襲北台灣！低溫探19度　颱風最快明生成
北市最新民調！　「三腳督」棄保難發酵
劉雨柔淚嗆楊皓如！　公開「對話截圖」：死到臨頭不肯認錯
快訊／5局大戰！　林昀儒挺進澳門冠軍賽4強
限時2天！　全聯免費送香蕉
姊姊小孩來家裡玩「突然沒動靜」　他見絕望一幕崩潰：怎拿出來
天花板塌了牆漏水！屏東12歲小兄弟住60年老屋　擠2坪房睡破
正妹「上空擼貓」影片爆紅！　本尊是中文老師

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時2天！全聯買菜送「1袋香蕉」　11月起打流感疫苗再送1萬袋

揪團開訂！速食店限時5天「免費送堡」　優惠碼快收下

網購包裝循環再利用　配客嘉開創永續消費環境

24小時爽吃！超商最新「韓國辣炒年糕杯」　爆濃起司口味超邪惡

秋冬必備七色穿搭元素　從藝人到模特兒都這樣搭

週年慶爆人潮！排隊搶看坤達下廚「德國雙人」祭出超狂優惠　廚具換新趁現在

週末小確幸！超商「特大杯美式下殺40元、拿鐵50元」　甜點2件50元

今天開囤！超商「大杯拿鐵33元」連喝3天　可以寄杯、無兌換期限

免集點了！超商獨家「限量小熊維尼周邊」一次看　巨大存錢筒超Q

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

光良金鐘謝「無名英雄」們！　開唱《少年》、《天堂》掀回憶

黃子佼不忍Lulu槓龜6年　承諾她得獎「送七位數大禮」

限時2天！全聯買菜送「1袋香蕉」　11月起打流感疫苗再送1萬袋

揪團開訂！速食店限時5天「免費送堡」　優惠碼快收下

網購包裝循環再利用　配客嘉開創永續消費環境

24小時爽吃！超商最新「韓國辣炒年糕杯」　爆濃起司口味超邪惡

秋冬必備七色穿搭元素　從藝人到模特兒都這樣搭

週年慶爆人潮！排隊搶看坤達下廚「德國雙人」祭出超狂優惠　廚具換新趁現在

週末小確幸！超商「特大杯美式下殺40元、拿鐵50元」　甜點2件50元

今天開囤！超商「大杯拿鐵33元」連喝3天　可以寄杯、無兌換期限

免集點了！超商獨家「限量小熊維尼周邊」一次看　巨大存錢筒超Q

席夢思一夜好眠！開箱台北藝廊式飯店　夜遊浪漫書店喝咖啡耍Chill

小貓突身體僵硬、沒呼吸！他急心肺復甦「壓胸1小時」真的救回來

為了5萬元！走私12億海洛因磚被逮　馬來西亞6船員...重判103年

高端擬幫出赴日PCR費用　黃珊珊：陳時中應該做些表示吧？

半夜轉帳小心撲空！10／22及23凌晨　ATM暫停跨行服務

醫示警：「這1位置痛」小心是胃癌！有3症狀已中末期

人妻當兒面豪吻「女密友」！他奶音曝：媽媽跟叔叔睡　台商夫綠炸

欠租6個月！房東提告追討　男悲訴：疫情沒生意「餐餐稀飯醬瓜」

確診者不能投票　黃珊珊：民眾想投票不通報「恐增更多黑數」

最新民調：拉鋸！蔣萬安30%暫領先　差距僅6百分點內「棄保難發酵」

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

消費熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

限時2天！到全聯買菜送1袋香蕉

排隊搶看坤達下廚「德國雙人」祭出超狂優惠

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

超商限時特大美式下殺40元、拿鐵50元

速食店外送限定炸雞買1送1只有7天

速食店「小華堡免費送」只有5天

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

好市多2022黑色購物節時間曝光！

超商獨家「限量小熊維尼周邊」一次看

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

秋冬必備七色穿搭元素　從藝人到模特兒都這樣搭

超商最新「3款韓式美食」開吃了！

超商「辣炒年糕杯」辣味、起司味超濃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

嬤過世前　黑狗晚上8點吠叫保護

蔡尚樺「胸前晃動」太猛！一轉身全場噴鼻血

金鐘獎／吳宗憲消失紅毯、典禮前半原因曝光

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面