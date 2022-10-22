手機掉公車...暖警速尋回　視障女空靈美聲獻唱《兜圈》表達感謝

▲▼台北啟明學校視障女同學掉了手機，暖警火速尋回後，少女以「聲」相許。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台北啟明學校一群師生日前到台中公園划船遊玩，其中一名17歲王姓女同學驚覺手機遺失，一行人趕忙進入到台中公園派出所求助，在警方協助下，順利找回遺留在公車上的手機。手機失而復得的王姓少女一時不知如何答謝，最後決定以「聲」相許，當場唱起歌手林宥嘉的歌曲《兜圈》表達謝意，空靈純淨的歌聲彷彿天籟，讓員警聽得如癡如醉。

10月19日晚間18時許，台北啟明學校的老師帶著4名視障學生到台中戶外教學，並且到歷史悠久的台中公園的湖心亭遊玩，一行人還開心地體驗划船樂趣，殊不知划完船後，王姓女同學驚見手機不見了，遍尋不著，急得如熱鍋上的螞蟻。

值班警員張哲銘立即通知巡邏警員余珮毓前往日月湖碼頭巡視，但沒找不到，後來使用「尋找Iphone」功能，發現該部手機定位位置在統聯台中市公車新福停車場，趕緊陪著老師前往找尋，果然在停車場管理室領回遺失的手機。

王姓少女拿到失而復得的手機，懸在半空的一顆心總算落地，一時之間無以為報，決定以「聲」相許，現場獻唱林宥嘉的歌曲《兜圈》，一開口馬上吸引所有人的目光，空靈純淨的天籟之聲，在派出所內悠然響起，讓現場的波麗士們聽得如癡如醉，直讚是最好的謝禮。