瘋電影／拉辛正傳　用一生的時間來證明善良傻一點何妨

文／賴賴

瘋言瘋語：

史詩極的愛情故事，內涵豐富包羅萬象，用一個傻瓜的角度來看印度的近代史，印度與巴基斯坦戰事不斷，內政也有許多紛爭，不論從宗教、政治，處處戰爭，人民只能逆來順受，尋找活命的機會，而傻瓜沒有分別心，不分你我，不想利益，因為沒有對立的心，他的人生就沒有戰爭，用一個傻瓜來詮釋這樣的智慧，或許是給聰明現代人的一個啟示，電影流暢好看。

佛陀出生在印度，甘地終生為印度與巴基斯坦和平奮鬥，但仍無法平息這種宿世共業，如果人傻一點，其實福氣也會大一點，這是拉辛故事的啟發，跑步是老天爺送給他的禮物，藉此給了他一個可以平凡的機會，拉辛一生重情重義，單純的像張白紙，內心只有感恩沒有仇恨，也因如此他善緣具足，處處逢貴人，如果人類可以擁有這樣的強烈神性，是否傻一點也沒關係呢？就是這麼有意義的劇本，才能吸引印度神壇級的兩位大牌來參演，五顆星推薦的好作品。

不論是視覺、節奏、卡司，皆屬上乘之作。



片 名：拉辛正傳

英文片名：Laal Singh Chaddha

類 型：溫馨/家庭、劇情、喜劇

上映日期：2022-09-08

片 長：02時41分

導 演： 阿德瓦香登(Advait Chandan)

演 員： 阿米爾罕(Aamir Khan) 、 卡琳娜卡普爾(Kareena Kapoor)

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

《拉辛正傳》是一部激勵人心、積極向上的勵志片，故事描述一個平凡小人物跌宕起伏的人生。這部電影從印度現代歷史與文化的角度，重新詮釋奧斯卡金像獎經典名片《阿甘正傳》的故事。這部電影由曾經入圍奧斯卡金像獎的《榮耀之役》男主角阿米爾罕以及卡琳娜卡布領銜主演，為觀眾帶來感人肺腑的故事、風趣幽默的搞笑橋段，以及鼓舞人心的樂觀態度。

主人翁拉辛從小就和辛苦拉拔他長大的單親媽媽相依為命、並且從他媽媽身上學到堅定不移的正面人生價值觀。故事帶領觀眾跟著拉辛踏上一場關於愛、純真與命運的人生旅程，並且見證他努力克服人生各種難關的過程。他在坎坷的人生道路上擄獲許多人的心，並且提醒了我們，每一個人，就算是最不起眼的平凡小人物，也有屬於自己的偉大故事。

《拉辛正傳》全片在印度各地超過一百處外景地點取景拍攝，蒙娜辛格則飾演拉辛摯愛的母親。電影插曲包括《Kahaani》和《Main Ki Karan?》。

▲母親為了讓弱智的男主入學，願意為老師幫傭。

▲到軍中認識了專業內衣裁縫師，計畫未來一同創業。

▲終生唯一的愛，為了追求榮華富貴犧牲自己尊嚴，終究遍體麟傷。

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