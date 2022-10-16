靈鷲山風雨無阻淨灘　 80人讓地球稍稍喘息

文／賴芃縈編輯整理

風雨無阻，兩地淨灘，一樣愛地球！靈鷲山的師兄姐們以及前來支持的網友們，15日分別在貢寮區東興宮和石碇溪步道，一起淨灘愛地球，80人撿拾了458公斤的海洋垃圾，用守護海洋和地球生態的具體行動，讓地球休養生息，稍稍緩一口氣，也為生態物種保有生機。



儘管風雨不歇，靈鷲山堅持「每月1小時，淨灘愛地球」初衷，只因身為島民的我們，與海洋有著密不可分的關係，「愛地球，從我做起！愛和平，從心開始！」開山住持心道法師提醒：地球是我們唯一的家園，地球環境一年年的惡化，新冠疫情和各種風災、水災、火災、地震都是警訊，說明地球4大失調，人類為了活下去，要做的就是造福地球。而靈性是生態的源頭，回歸靈性才是我們永續的希望，期許大家不要違反地球靈性生態倫理，更願守護地球善心不減。



心道法師長期在全球推動「愛地球愛和平」，更在貢寮地區認養石碇溪出海口海灘和東興宮旁的挖仔海灘，2處海灘採單雙月輪流淨灘模式，每個月1小時淨灘愛地球，守護海洋生態。近5年來，已經有超過千人加入靈鷲山淨灘行列，撿拾的垃圾也超過10噸了。



《Nature》自然期刊曾研究指出，由廢棄垃圾跟著洋流聚集組成的「太平洋垃圾帶」，面積已達到160萬平方公里，大約是台灣面積的44倍，其中包含大量寶特瓶、塑膠垃圾及廢棄漁具等，被海鳥、類誤食的塑膠製品，都可以再生成好多東西。最初塑膠袋的發明是為了「拯救地球」。1959年，瑞典工程師圖林(Sten Gustaf Thulin)設計聚乙烯製作不透水、輕便能重複使用的塑膠袋，希望取代紙袋，保護森林不被過度砍伐。但幾年後，塑膠袋被大量生產運用，各式塑膠包裝材料也逐漸盛行，卻沒有被重複使用，也讓原為保護環境而生的發明，成為危害海洋的難題。



根據統計，每年有800萬噸塑膠廢料流入海洋，台灣民眾光是1年就要用掉180億個塑膠袋。平均每人1年內使用782個塑膠袋，平均每人1天，就使用2點14個塑膠袋，聯合國統計，到了2050年，海洋塑膠會跟魚類一樣多。



地球只有1個，必須長期關注生態的修復，透過守護海洋，照護心地，關懷地球環境所受的傷痕，用覺性的力量，觀照大自然投射給人們的呼喚，相信我們所做的每件小事，都能影響整個世界，更可以還給地球乾淨的海洋。





▲每月1小時，淨灘愛地球！80位夥伴在兩地用守護海洋和生態的具體行動愛地球。（靈鷲山佛教教團提供）

▲海洋廢棄物統計前5名依序是，塑膠瓶蓋、寶特瓶、菸蒂、吸管、塑膠提袋。（靈鷲山佛教教團提供）

▲人人用守護海洋和地球生態的具體行動，讓地球休養生息，期待更多民眾投入減塑淨灘行動。（靈鷲山佛教教團提供）